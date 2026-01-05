LIVE Errani/Vavassori-Rajanoah/Roger Vasselin, Italia-Francia United Cup 2026 in DIRETTA: il doppio sarà decisivo?

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buon pomeriggio e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del doppio misto di Italia-Francia, ultimo incontro del gruppo C di United Cup 2026. Azzurri che si affidano a Sara Errani ed Andrea Vavassori, a caccia del riscatto dopo la sconfitta patita contro gli svizzeri Bencic-Paul. Dall’altra parte della rete i transalpini punteranno su Tiantsoa Rakotomanga Rajanoah ed Edouard Roger-Vasselin, anch’essi superati dagli elvetici.

Italia che punterà sui campioni degli US Open Sara Errani ed Andrea Vavassori. Coppia rodata per capitan Cobolli, che può far leva sui migliori al mondo, che a Flushing Meadows hanno confermato la supremazia a dispetto del nuovo e discusso format. L’emiliana ed il piemontese rappresentano una sicurezza per la squadra azzurra, che tuttavia può contare anche su due solidissimi singolaristi in grado di poter indirizzare il tie.

Francia già eliminata e dunque senza pressione. Per questo motivo Rajanoah e Roger-Vasselin non saranno da sottovalutare. La giovane promessa, numero 117 WTA, avrà il supporto del veterano quarantaduenne, che sta allungando la sua carriera continuando a calcare proprio i campi grazie al doppio. In carriera vanta ben 29 titoli a livello ATP ed il Roland Garros conquistato nel 2014 in coppia con Julien Benneteau.

Il doppio misto di Italia-Francia, ultimo incontro del gruppo C di United Cup 2026, sarà il terzo match dalle 3.00 dopo Cobolli-Rinderknech e Paolini-Jeanjean. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta punto a punto del match. Buon divertimento e buion tennis a tutti!