LIVE Dubai-Virtus Bologna, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: serve una prova di sostanza

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida fra Virtus Bologna e BC Dubai, valida come ventiduesimo turno della regular season dell’Eurolega 2025/2026.

Virtus Bologna che si presenta a questo incontro al 12° posto della classifica, con 10 vittorie e 11 sconfitte nel torneo. La squadra italiana si trova subito dietro i connazionali dell’Olimpia Milano e ad una vittoria di differenza dall’Olympiacos, in ottava posizione ovvero l’ultima disponibile per le qualificazioni, che, però, ha una partita in meno. Dalla ventesima giornata è iniziato il girone di ritorno della competizione, con i ragazzi di Dusko Ivanovic che hanno prima vinto contro la Zalgiris Kaunas per 79-83, mentre nell’ultima giornata sono stati sconfitti 71-84 dal Panathinaikos.

Anche Dubai, all’esordio nella competizione e prima squadra non israeliana ed extra-europea inserita nel torneo, ha ottenuto 10 vittorie e subito 11 sconfitte. La peggior differenza punti consegna il vantaggio in classifica alla Virtus, ma oggi c’è la possibilità per una delle due di distanziare la rivale. La squadra emiratina ha ottenuto nell’ultima notte europea una convincente vittoria contro il Fenerbache per 81-92.

Prima di questa partita la Virtus ha affrontato nei giorni scorsi Venezia, vincendo nel finale una partita combattuta, che ha permesso alla squadra di Ivanovic di chiudere in prima posizione il girone d’andata della LBA. Dubai vittorioso, invece, contro il KK Borac Cacak nella Lega Adriatica, competizione inizialmente riservata ai paesi dell’ex Jugoslavia e che successivamente ha annesso altre nazioni, dove la squadra emiratina è capolista.

Difficile trovare una vera favorita, considerando, anche, la partita d’andata vinta dalla Virtus per 78-79, a testimonianza del grande equilibrio fra le due compagini. Bologna leggermente favorita grazie al livello della rosa, ma indebolita dalla probabile ma non certa assenza, per motivi giudiziari, del play titolare Luca Vildoza. La squadra italiana dovrà fare affidamento sul duo Alston-Edwards per scardinare gli avversari e su un Niang sempre più protagonista della formazione di Ivanovic. La squadra emiratina sarà obbligata a lottare su ogni palla per vincere e sorpassare i rivali in classifica, Bacon e McKinley sono i punti di riferimento, ma la rosa è molto perciolosa come dimostrato nella vittoria contro il Fenerbache.

OA Sport vi offre quindi la DIRETTA LIVE testuale della sfida fra Virtus Bologna e BC Dubai, ventiduesima giornata dell’Eurolega 2025/2026. L’inizio dell’incontro è previsto per le ore 17.00. Buon divertimento!