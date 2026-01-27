LIVE Civitanova-Leuven, Champions League volley 2026 in DIRETTA: i marchigiani ospitano i belgi

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale del match tra Cucine Lube Civitanova e Volley Haasrode Leuven, incontro valido per la quarta giornata della fase a gironi della Champions League di volley maschile. La squadra marchigiana cerca la quarta vittoria in altrettante gare europee per mettere una parola fine definitiva alla corsa per il primo posto, unica posizione valida per accedere direttamente ai quarti di finale della competizione.

La gara d’andata è stata semplicemente dominata dalla squadra di Giampaolo Medei che ha vinto in Belgio per 0-3 (17-25, 17-25, 13-25), con la Lube che in stagione, invece, ha collezionato tre vittorie e due sconfitte nelle ultime cinque partite: Civitanova ha vinto in 3-0 contro Padova, 0-3 contro Grottazzolina e 0-3 contro il Varsavia, mentre ha perso per 1-3 contro Perugia e 3-1 contro Milano.

Il percorso del Leuven in Europa, al momento, è molto negativo, essendo la squadra del girone meo strutturata delle quattro: la formazione belga ha perso la prima giornata per 3-0 contro il Varsavia, la seconda giornata per 0-3 nella già citata sfida contro la Lube e, nella terza, sempre per 3-0 contro il Montpellier, seconda forza del Gruppo E dopo gli italiani.

La sfida tra Civitanova e Leuven inizierà alle 20.30 e verrà disputata nella casa della Lube, l’Eurosole Forum dell’omonima città che da il nome alla squadra. Gli italiani sono favoriti sulla carta, vedremo se riusciranno a rispettare il pronostico. Segui il match in Diretta e in Live con la cronaca testuale di OA Sport! Buon divertimento a tutti!