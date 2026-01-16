BiathlonSport in tvSport Invernali
Startlist sprint maschile biathlon Ruhpolding 2026: orario, tv, streaming, italiani in gara
Sabato 17 gennaio la 10 km Sprint maschile animerà la scena nella quinta tappa della Coppa del Mondo di biathlon 2025-2026. Sulle nevi di Ruhpolding, in Germania, la prova sui due poligoni regalerà spettacolo e saranno come al solito i particolari a fare la differenza. Il tutto prenderà il via alle ore 14:30 e l’Italia vorrà recitare un ruolo da protagonista.
Fari puntati su Tommaso Giacomel, leader della classifica generale di Coppa del Mondo e di questo format di gara, visto quanto è accaduto a Oberhof. Il 25enne trentino ha deciso di tirare un po’ il fiato, non prendendo parte alla prova a squadre di ieri. Un modo per focalizzarsi sull’obiettivo individuale nel massimo circuito internazionale, pensando alla Sprint e alla Pursuit che lo attende.
Al via risponderanno all’appello anche Lukas Hofer, Patrick Braunhofer, Elia Zeni, Didier Bionaz e il giovane Nicola Romanin, all’esordio stagionale in staffetta e motivato a dare il meglio possibile in un contesto così qualificato. Vedremo come e quanto le caratteristiche particolari del tracciato tedesco andranno a condizionare lo sviluppo della gara. Un discorso che si può fare anche sulla base delle condizioni meteo.
La 10 km Sprint maschile, valida per la quinta tappa della Coppa del Mondo di biathlon 2025-2026 a Ruhpolding (Germania), andrà in scena dalle 14:30 sabato 17 gennaio. La copertura televisiva non è prevista, mentre sarà possibile seguire la prova in diretta streaming su Eurosport1 HD, Discovery+, DAZN e su Eurovision Sport. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale.
SPRINT MASCHILE RUHPOLDING BIATHLON 2026
Sabato 17 gennaio
Ore 14:30 10 km Sprint maschile a Ruhpolding (Germania)
PROGRAMMA SPRINT MASCHILE RUHPOLDING BIATHLON 2026: COME SEGUIRLA IN TV E IN STREAMING
Diretta tv: non prevista
Diretta streaming: Eurosport1 HD, Discovery+, DAZN ed Eurovision Sport
Diretta testuale: OA Sport
STARTLIST SPRINT MASCHILE RUHPOLDING 2026
1 SINAPOV Anton BUL 1993 14:30:30 1
2 RASTORGUJEVS Andrejs LAT 1988 14:31:00
3 CLAUDE Emilien FRA 1999 14:31:30
4 VIDMAR Anton SLO 2000 14:32:00
5 FOMIN Maksim LTU 2000 14:32:30
6 GALICA Grzegorz POL 2007 14:33:00
7 FRATZSCHER Lucas GER 1994 14:33:30
8 CONNELLY Zachary CAN 2001 14:34:00
9 KEHVA Mark-Markos EST 2004 14:34:30
10 UNTERWEGER Dominic AUT 1999 14:35:00
11 BRANDT Viktor SWE 1999 14:35:30
12 ASPENES Sverre Dahlen NOR 1997 14:36:00
13 LANGER Thierry BEL 1991 14:36:30
14 BORKOVSKYI Bohdan UKR 2004 14:37:00
15 MAGAZEEV Pavel MDA 1988 14:37:30
16 STROLIA Vytautas LTU 1992 14:38:00 B
17 HIIDENSALO Olli FIN 1991 14:38:30 1
18 HOFER Lukas ITA 1989 14:39:00 B
19 COLTEA George ROU 2000 14:39:30 1
20 KRCMAR Michal CZE 1991 14:40:00 B
21 GERMAIN Maxime USA 2001 14:40:30 1
22 HORNIG Vitezslav CZE 1999 14:41:00 B
23 BORGULA Jakub SVK 2004 14:41:30 1
24 MANDZYN Vitalii UKR 2003 14:42:00 B
25 BIONAZ Didier ITA 2000 14:42:30 1
26 ZOBEL David GER 1996 14:43:00 B
27 SLETTEMARK Sondre GRL 2004 14:43:30 1
28 b FREY Isak Leknes NOR 2003 14:44:00 B
29 KARLIK Mikulas CZE 1999 14:44:30 1
30 EDER Simon AUT 1983 14:45:00 B
31 KIREYEV Vladislav KAZ 2000 14:45:30 1
32 NELIN Jesper SWE 1992 14:46:00 B
33 HARTWEG Niklas SUI 2000 14:46:30 1
34 SEPPALA Tero FIN 1996 14:47:00 B
35 RUNNALLS Adam CAN 1998 14:47:30 2
36 CLAUDE Fabien FRA 1994 14:48:00 B
37 ADAMOV Simon SVK 2004 14:48:30 2
38 BURKHALTER Joscha SUI 1996 14:49:00 B
39 BADACZ Konrad POL 2003 14:49:30 2
40 GUNKA Jan POL 2002 14:50:00 B
41 DOHERTY Sean USA 1995 14:50:30 2
42 LOMBARDOT Oscar FRA 2000 14:51:00 B
43 ILIEV Vladimir BUL 1987 14:51:30 2
44 SAMUELSSON Sebastian SWE 1997 14:52:00 R
45 ZENI Elia ITA 2001 14:52:30 2
46 WRIGHT Campbell USA 2002 14:53:00 R
47 KUEHN Johannes GER 1991 14:53:30 2
48 ULDAL Martin NOR 2001 14:54:00 R
49 MIKYSKA Tomas CZE 2000 14:54:30 2
50 LAEGREID Sturla Holm NOR 1997 14:55:00 R
51 CRNKOVIC Kresimir CRO 1995 14:55:30 2
52 CHRISTIANSEN Vetle Sjaastad NOR 1992 14:56:00 R
53 PLANKO Lovro SLO 2001 14:56:30 2
54 yr GIACOMEL Tommaso ITA 2000 14:57:00 R
55 MUELLAUER Fabian AUT 2003 14:57:30 2
56 FILLON MAILLET Quentin FRA 1992 14:58:00 R
57 BRAUNHOFER Patrick ITA 1998 14:58:30 2
58 PERROT Eric FRA 2001 14:59:00 R
59 HARJULA Tuomas FIN 1998 14:59:30 2
60 PONSILUOMA Martin SWE 1995 15:00:00 R
61 INVENIUS Otto FIN 2000 15:00:30 2
62 NAWRATH Philipp GER 1993 15:01:00 R
63 BIRKENTALS Renars LAT 2001 15:01:30 2
64 DALE-SKJEVDAL Johannes NOR 1997 15:02:00 R
65 DOVZAN Miha SLO 1994 15:02:30 2
66 JACQUELIN Emilien FRA 1995 15:03:00 R
67 ZAHKNA Rene EST 1994 15:03:30 2
68 STRELOW Justus GER 1996 15:04:00 R
69 USOV Mihail MDA 1996 15:04:30 2
70 DUDCHENKO Anton UKR 1996 15:05:00
71 FINELLO Jeremy SUI 1992 15:05:30
72 SIIMER Kristo EST 1999 15:06:00
73 SHAMAEV Dmitrii ROU 1995 15:06:30
74 JEFFERIES Jacques GBR 2002 15:07:00
75 STEFANSSON Malte SWE 2000 15:07:30
76 STALDER Sebastian SUI 1998 15:08:00
77 PIDRUCHNYI Dmytro UKR 1991 15:08:30
78 REPNIK Matic SLO 2001 15:09:00 3
79 SJOKVIST Henning SWE 1998 15:09:30
80 LESIUK Taras UKR 1996 15:10:00
81 SCHOMMER Paul USA 1992 15:10:30
82 VASILEV Konstantin BUL 2003 15:11:00
83 MARECEK Jonas CZE 2001 15:11:30
84 SUCHODOLSKI Fabian POL 2004 15:12:00
85 ROMANIN Nicola ITA 1994 15:12:30
86 BUTA George ROU 1993 15:13:00
87 RIEBLI Matthias SUI 2004 15:13:30
88 TODEV Blagoy BUL 2001 15:14:00
89 KULBIN Jakob EST 2005 15:14:30
90 MAKAROV Maksim MDA 1995 15:15:00
91 KLEMETTINEN Jimi FIN 2005 15:15:30
92 MISE Edgars LAT 1998 15:16:00
93 RIETHMUELLER Danilo GER 1999 15:16:30
94 KOMATZ David AUT 1991 15:17:00
95 FLORE Raul ROU 1997 15:17:30 G
96 GU Cang CHN 2002 15:18:00
97 PARMANTIER Sam BEL 2005 15:18:30
98 WEBB Marcus Bolin GBR 1995 15:19:00
99 BEAUVAIS Cesar BEL 2000 15:19:30
100 BAUER Kirill KAZ 2000 15:20:00
101 SPARKE Phoenix AUS 2006 15:20:30
102 SCHIELLERUP Rasmus DEN 2001 15:21:00
103 MATKO Martin SVK 2005 15:21:30
104 SONG Chen CHN 2000 15:22:00
105 MUKHIN Alexandr KAZ 1998 15:22:30
106 CHOI Dujin KOR 1995 15:23:00
107 REPNIK Tadej SLO 2004 15:23:30
108 CIGAK Nikita LTU 2002 15:24:00
109 PLETZ Logan CAN 2000 15:24:30