Dorothea Wierer dopo il podio in staffetta: “Sci velocissimi, non riuscivo a curvare”

L’Italia ha conquistato un pregevole secondo posto nella staffetta femminile di Ruhpolding, prova valida per la Coppa del Mondo di biathlon. Dorothea Wierer è stata determinante per ottenere il risultato di rilievo nella località tedesca, dove è tornata a gareggiare dopo aver saltato l’ultimo appuntamento per concentrarsi sul carico di lavoro in vista delle Olimpiadi.

L’altoatesina ha analizzato la propria prestazione: “Sono abbastanza contenta, facevo fatica a rimanere all’interno delle curve in discesa, avevamo sci velocissimi e non riuscivo quasi a fare le curve. Ho avuto un contatto, un’atleta (Persson, n.d.r.) era esterna e io per poco non la spingevo fuori, infatti adesso devo andare a scusarmi“.

L’azzurra ha poi proseguiio: “Questo è un poligono in cui conta sparare veloce, però devi stare attento perché possono esserci facilmente degli errori del… cavolo. Nel senso che arrivi dopo una discesa lunga e ciò ti porta a sparare più velocemente e quindi possono arrivare errori dettati dalla troppa fretta. Cercherò di lavorare al meglio possibile, ogni giorno è diverso dall’altro e si vedrà come arriverò alla sprint“.