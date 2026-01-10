Quando torna Sinner? One Point Slam e amichevole con Auger-Aliassime prima degli Australian Open

Il ghiaccio è stato rotto a Seul, e adesso per Jannik Sinner resta una settimana prima del debutto agli Australian Open. Una settimana, in realtà, e qualche giorno in più, visto che l’esordio potrebbe arrivare in qualunque momento tra domenica e martedì. Il numero 2 del mondo è comunque pronto a volare già nelle prossime ore verso Melbourne.

Per lui ci saranno tanti allenamenti, ma tra questi anche due momenti che spezzano per certi versi il ritmo, con un tipo di piacevolezza che può differire a seconda delle situazioni. Il primo si lega allo One Point Slam, l’evento che riunisce alcuni big del circuito in un format particolare: 48 persone (24 pro ATP-WTA, 8 campioni degli Stati australiani, 8 qualificati e 8 wild card), un unico punto da giocare, chi lo vince passa, chi lo perde esce. Qui l’appuntamento è alla notte tra martedì 13 e mercoledì 14 gennaio.

Successivamente, venerdì 16, sarà la volta dell’esibizione con Felix Auger-Aliassime, il canadese che aveva chiuso benissimo il 2025, ma che in questo inizio di 2026 è ancora parzialmente da rodare. L’appuntamento è al termine di una serie di incontri che caratterizzeranno la Rod Laver Arena.

Poi il momento principale, le due settimane degli Australian Open. Sinner ha vinto il primo Slam dell’anno sia nel 2024 che nel 2025: portarlo a casa per la terza volta di fila è materiale per pochi, il che dice molto anche di un evento che viaggia sempre sul filo sottile tra favoriti e imprevedibilità (quasi sempre, va detto, a favore dei primi).