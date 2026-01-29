La Roma strappa un punto di platino ad Atene e vola agli ottavi di Europa League. Bologna agli spareggi

Serata agrodolce per il calcio italiano in occasione dell’ottava e ultima giornata della League Phase (fase campionato) dell’Europa League 2025-2026. Uno dei due club azzurri impegnati nella seconda coppa europea ha conquistato infatti la qualificazione diretta per gli ottavi di finale, mentre all’altro non è bastata la vittoria odierna per evitare gli spareggi.

Missione compiuta dalla Roma, che ha interrotto una sequenza di quattro successi consecutivi in Europa pareggiando nella bolgia di Atene contro il Panathinaikos e mantenendo la sua posizione nella top8 della classifica. I giallorossi, in inferiorità numerica dal 15′ per l’espulsione di Mancini, sono andati in svantaggio al 58′ riuscendo poi a trovare il gol (decisivo per l’accesso diretto agli ottavi) dell’1-1 con Ziolkowski all’80’. Gli uomini di Gasperini hanno terminato la League Phase in ottava piazza con 16 punti, beffando il Genk (nono con lo stesso punteggio) grazie ad una miglior differenza reti complessiva.

Vittoria convincente sul campo neutro della TSC Arena (in Serbia) per il Bologna di Vincenzo Italiano, che demolisce il Maccabi Tel Aviv imponendosi con un netto 3-0 ma vedendo sfumare per un solo punto la top8. I felsinei, in trionfo stasera grazie alle reti di Rowe, Orsolini e Pobega contro la peggior squadra della competizione, sono balzato al decimo posto assoluto con 15 punti e dovranno quindi passare dai playoff incrociando una tra Dinamo Zagabria e Brann (ritorno da giocare in casa).