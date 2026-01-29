Italia-Spagna, Europei calcio a 5 2026: orario, tv, programma, streaming

Sarà la Spagna l’avversaria dell’Italia ai quarti di finale dei Campionati Europei 2026 di calcio a 5 nella giornata di domenica 1° febbraio. Gli azzurri scenderanno in campo all’Arena Stožice di Lubiana con la consapevolezza di dover realizzare una grande impresa per eliminare la temibile formazione iberica, sette volte campione d’Europa e vincitrice della Coppa del Mondo nel 2000 e 2004.

Gli spagnoli hanno superato la fase a gironi dominando il gruppo C, mentre la Nazionale italiana è arrivata seconda nel gruppo D con un bilancio di una vittoria (4-0 sulla Polonia), un pareggio (2-2 con l’Ungheria) ed una sconfitta (2-6 contro il Portogallo). In palio un posto tra le migliori quattro della rassegna continentale, con all’orizzonte una semifinale contro la vincente di Francia-Ucraina.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario di inizio, il palinsesto tv e streaming di Italia-Spagna, valevole come quarto di finale degli Europei di calcio a 5 2026. L’incontro verrà trasmesso in diretta streaming su RaiPlay Sport 2 (nei prossimi giorni verrà definita l’eventuale programmazione televisiva su Rai Sport); in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO ITALIA-SPAGNA EUROPEI CALCIO A 5 2026

Domenica 1° febbraio

Ore 16.00 o 19.00 Italia vs Spagna

PROGRAMMA ITALIA-SPAGNA: COME SEGUIRLA IN TV O STREAMING

Diretta tv: non prevista (al momento).

Diretta streaming: RaiPlay Sport 2.

Diretta Live testuale: OA Sport.