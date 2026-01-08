World Baseball Classic 2026: l’Italia potrebbe avere il catcher emergente Kyle Teel

Un rinforzo in arrivo per la Nazionale italiana di baseball? Potrebbe essere. E’ quanto emerso dalla conferenza stampa tenuta dall’allenatore dei Chicago White Sox, Will Venable, in relazione agli impegni con le squadre nazionali di alcuni dei suoi effettivi. Oltre al giapponese Munetaka Murakami, è stato fatto il nome di Kyle Teel, ricevitore dei White Sox, che potrebbe essere preso in considerazione in chiave italiana.

Posteriormente a queste dichiarazioni, si è anche precisato il fatto che non sono state ancora prese decisioni definitive, ma Teel potrebbe rientrare nel novero dei convocati nostrani per il prossimo World Baseball Classic (WBC). Nato a Ridgewood, nel New Jersey, ha frequentato la Mahwah High School prima di andare all’Università della Virginia. Il catcher si è affermato come uno dei giovani più promettenti dei White Sox dopo la sua stagione da rookie nel 2025, chiudendo con ottime statistiche offensive.

Il regolamento del WBC consente una certa flessibilità in merito all’affiliazione nazionale. Secondo le regole stabilite da MLB.com, un giocatore è idoneo a rappresentare una nazione se è cittadino del Paese o territorio e possiede un passaporto valido almeno tre mesi prima dell’inizio del torneo, oppure se è attualmente residente legale permanente. Oltre alla cittadinanza, un atleta può essere considerato eleggibile se ha almeno un genitore che è cittadino della nazione o che vi è nato, oppure se può dimostrare che, secondo la legge dello Stato, gli verrebbe concessa la cittadinanza o il passaporto qualora presentasse richiesta.

Una possibile partecipazione di Teel al WBC influenzerebbe la sua disponibilità per le partite di allenamento primaverile dei White Sox in Arizona, che iniziano il 20 febbraio e proseguono fino al 23 marzo, con l’arrivo di lanciatori e ricevitori previsto una o due settimane prima. I match del WBC sono in programma dal 5 marzo. L’Italia giocherà una partita amichevole contro i Chicago Cubs il 3 a Sloan Park a Mesa, Arizona, seguita da una sfida contro i Los Angeles Angels il 4 marzo a Tempe, Arizona.

Il torneo si svolgerà fino al 17 marzo in diverse sedi tra Arizona, Florida, Texas, Porto Rico, Repubblica Dominicana e Giappone. La Nazionale è nel Pool B a Houston, Texas, insieme a Brasile, Gran Bretagna, Messico e Stati Uniti. La prima partita della fase a gironi per l’Italia è fissata per il 7 marzo contro il Brasile al Daikin Park di Houston.