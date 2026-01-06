Juventus, Roma e Como vincono nella rovente battaglia per la Champions League

Oggi si sono disputate tre partite valide per la 19ma giornata della Serie A. La Juventus è tornata al successo dopo il mezzo passo falso compiuto contro il Lecce, imponendosi sul campo del Sassuolo con uno schiacciante 3-0: i bianconeri sono passati in vantaggio al 16′ grazie all’autorete di Muharemovic, poi nel cuore della ripresa è arrivato il micidiale uno-due firmato da Miretti e David, che nel giro di un minuto hanno chiuso i conti.

I ragazzi di Luciano Spalletti hanno così replicato alla Roma, che ha avuto la meglio in casa del Lecce per 2-0: le reti di Ferguson al 14′ e Dovbyk al 71′ hanno fatto la differenza, i giallorossi occupano la quarta piazza in classifica con 36 punti alla pari con la Juventus e con tre lunghezze di margine del sempre più sorprendente Como (che ha disputato un incontro in meno).

I lariani hanno rifilato un secco 3-0 al Pisa: brillante affermazioni in trasferta propiziata dalla rete siglata da Perrone al 68′ e poi dalla doppietta firmata da Douvikas tra il 76′ e il 96′ (su rigore). L’ultima giornata del girone d’andata proseguirà mercoledì 7 gennaio con cinque partite: Bologna-Atalanta e Napoli-Verona alle 18.30; Lazio-Fiorentina, Parma-Inter e Torino-Udinese alle 20.45.

RISULTATI SERIE A CALCIO OGGI

Pisa-Como 0-3

Lecce-Roma 0-2

Sassuolo-Juventus 0-3

CLASSIFICA SERIE A

Inter 39 punti (17 partite giocate), Milan 38 (17), Napoli 37 (17), Juventus 36 (19), Roma 36 (19), Como 33 (18), Bologna 26 (17), Atalanta 25 (18), Lazio 24 (18), Torino 23 (18), Sassuolo 23 (19), Udinese 22 (18), Cremonese 21 (18), Parma 18 (17), Cagliari 18 (18), Lecce 17 (18), Genoa 15 (18), Verona 12 (17), Fiorentina 12 (18), Pisa 12 (19).