Como e Juventus vincono in trasferta negli anticipi di Serie A. Notte fonda per la Fiorentina

Archiviate le feste natalizie e la parentesi della Supercoppa in Arabia Saudita, la Serie A 2025-2026 di calcio maschile è ripartita con lo svolgimento dei cinque anticipi valevoli per la diciassettesima e terzultima giornata del girone d’andata. Quest’oggi è andata in scena la prima metà del programma, mentre gli ultimi cinque match si disputeranno tra domenica 28 e lunedì 29 dicembre.

Il risultato dal peso specifico più elevato per la zone di alta classifica è sicuramente la sofferta vittoria della Juventus a Pisa con un 2-0 maturato negli ultimi venti minuti grazie ad un autogol di Calabresi alla rete conclusiva del solito Yildiz. I bianconeri collezionano così il terzo successo consecutivo e raggiungono quota 32 punti, a -1 dall’Inter capolista ma con due partite giocate in più rispetto alle milanesi (Milan 32) e al Napoli (31).

Reazione importante del Como, che torna a sorridere dopo due sconfitte di fila e travolge il Lecce con un netto 3-0 in trasferta firmato da Nico Paz, Ramon e Douvikas. Gli uomini di Cesc Fabregas salgono provvisoriamente al sesto posto in classifica con 27 punti, a +2 sul Bologna che potrà effettuare il controsorpasso domani in casa contro il Sassuolo.

Da segnalare inoltre il pareggio 1-1 tra Udinese e Lazio, mentre in chiave salvezza è arrivata una fondamentale vittoria in rimonta del Cagliari per 2-1 sul campo del Torino e soprattutto l’ennesimo passo falso della Fiorentina. Il Parma si è aggiudicato infatti lo scontro diretto casalingo per 1-0 con gol di Sorensen, infliggendo alla Viola (sempre ultima in classifica con soli 9 punti) la decima sconfitta stagionale.