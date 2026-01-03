Calcio, la Juventus inciampa in casa contro il Lecce. Roma sconfitta a Bergamo, il Como sogna

Grande equilibrio e pochi gol nelle cinque partite odierne valevoli per la diciottesima e penultimo turno del girone d’andata della Serie A 2025-2026 di calcio maschile. Dopo l’anticipo del venerdì sera vinto dal Milan a Cagliari per 1-0, anche quest’oggi gli attacchi hanno fatto fatica come dimostrano le sole otto reti totalizzate nella giornata di sabato 3 gennaio.

Tanti rimpianti all’Allianz Stadium di Torino per la Juventus, che si ferma dopo tre vittorie di fila in campionato pareggiando a sorpresa in casa contro il Lecce al termine di un incontro dominato per larghi tratti. I pugliesi hanno avuto il merito di passare in vantaggio alla prima occasione utile con un gol di Banda al 47′, venendo poi agganciati sull’1-1 da McKennie in avvio di ripresa e resistendo in qualche modo all’assedio bianconero fino al triplice fischio complice la pessima esecuzione dal dischetto di David.

Settimo ko stagionale in Serie A per la Roma di Gasperini, che cede 1-0 nella delicata trasferta di Bergamo contro un’Atalanta che prova a rilanciarsi in ottica coppe europee. Secondo successo consecutivo per il Como, che ha regolato l’Udinese con lo score di 1-0 grazie alla rete su rigore di Da Cunha consolidando la sesta piazza e avvicinandosi a -3 (con una partita da recuperare contro il Milan) dalla coppia formata da Juventus e Roma che chiude la zona Champions.

Oltre al Lecce, tutte le altre squadre impegnate nella lotta salvezza in campo oggi hanno raccolto un punticino prezioso per smuovere la classifica. Da segnalare infatti il pareggio 1-1 nello scontro diretto tra Genoa e Pisa, con lo stesso risultato che si è verificato anche nel derby emiliano Sassuolo-Parma.