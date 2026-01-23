Jasmine Paolini: “A volte si digerisce peggio, ho sentito freddo…”. Cos’è successo agli Australian Open. E il servizio…

Jasmine Paolini è stata sconfitta dalla statunitense Iva Jovic con il punteggio di 6-2, 7-6(3) ed è stata eliminata al terzo turno degli Australian Open 2026: la numero 8 del mondo ha dovuto fare i conti con un problema fisico nel corso del primo set, ha provato a reagire nella seconda frazione, ma ha ceduto al tie-break e ha così salutato il cemento di Melbourne.

La nostra portacolori si è soffermata sulla criticità che ha dovuto affrontare: “Così non mi era mai capitato, ma ci sono dei giorni in cui digerisce peggio. Forse anche la tensione, fisicamente il respiro era un po’ affannato e sentivo che mi era rimasto sullo stomaco qualcosa. Non è stata colpa del cibo: mi sono sdraiata negli spogliatoi, c’era l’aria condizionata, ho sentito freddo ed era il segnale che qualcosa non era andato bene. Ho provato a stare lì fino alla fine, perché sapevo che poteva andare solo meglio, ma non è bastato“.

La 30enne ha poi analizzato l’incontro e ha elogiato l’avversaria, che ha 18 anni sta esprimendo un livello tennistico decisamente rimarchevole e che si sta facendo apprezzare in terra oceanica: “Lei ha servito meglio degli US Open, forse giocava più lungo. Difficile capire bene, perché io facevo fatica a tirare pesante, a muovermi, ad arrivare e spingere bene la palla, mi arrivava una palla aggressiva e veloce. Lei è migliorata, è una giocatrice molto forte e sapevo che sarebbe stato un match difficile“.

L’azzurra si concentrerà ora sul doppio in coppia con Sara Errani agli Australian Open e ha evidenziato un aspetto tecnico su cui ha lavorato nell’ultimo periodo: “Ci sarà da trovare un po’ di continuità al servizio: mi era piaciuto nel primo, negli ultimi due ho faticato. È un’arma che mi può aiutare tanto, anche nei momenti in cui non sono al 100% fisicamente. Cambiato qualcosa? Dettagli, il lancio più vicino al mio corpo, a volte viene meglio e altre peggio: ci vorrà del tempo”.