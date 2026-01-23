Jasmine Paolini può rimanere top8 anche dopo gli Australian Open: in tre possono superarla

Jasmine Paolini ha concluso al terzo turno la propria avventura agli Australian Open 2026: il cammino della tennista toscana nel primo Slam della stagione si è interrotto al cospetto della promettente statunitense Iva Jovic, capace di imporsi con il punteggio di 6-2, 7-6(3). L’azzurra ha dovuto fare i conti con un problema fisico che l’ha limitata nel primo set, ha provato a reagire nella seconda frazione ma purtroppo il tie-break si è rivelato fatale.

La 30enne ha dovuto fare i conti con la freschezza della 18enne americana, che ha fatto intendere di avere tutto il potenziale per togliersi diverse soddisfazioni ai massimi livelli, e non riesce a replicare gli ottavi di finale raggiunti nel 2024, fermandosi allo stesso punto di dodici mesi fa sul cemento di Melbourne. Cosa rischia ora la campionessa in carica degli Internazionali d’Italia in termini di ranking WTA al termine dell’evento in terra oceanica?

Jasmine Paolini è attualmente la numero 8 del mondo con 4.267 punti all’attivo, alle spalle della russa Mirra Andreeva (4.261) e della statunitense Jessica Pegula (5.453), nella graduatoria dominata dalla bielorussa Aryna Sabalenka (9.930) davanti alla polacca Iga Swiatek (7.678) e alla statunitense Amanda Anisimova (6.380). L’azzurra è la prima a uscire di scena agli Australian Open tra le migliori otto teste di serie, seguendo la svizzera Belinda Bencic (nona con 3.342) e la russa Ekaterina Alexandrova (decima con 2.983).

La finalista di Wimbledon e Roland Garros 2024 potrebbe perdere massimo una posizione nella graduatoria internazionale. Possono infatti sperare di scavalcarla soltanto tre atlete, ma tutte avrebbero bisogno di alzare al cielo il trofeo per mettere il naso davanti alla nostra portacolori: la ceca Linda Noskova (2.761, in caso di vittoria si isserebbe a 4.631), la canadese Victoria Mboko (2.606, diventerebbero 4.366 in caso di apoteosi) e l’ucraina Elina Svitolina (2.555, balzerebbe a 4.425 se dovesse imporsi).

RANKING WTA JASMINE PAOLINI

Ranking WTA al 19 gennaio: ottava con 4.267 punti.

Ranking WTA virtuale dopo l’eliminazione al terzo turno degli Australian Open: ottava con 4.267.

Ranking WTA al termine degli Australian Open: ottava con 4.267, nona in caso di vittoria del torneo da parte di una tra Linda Noskova, Victoria Mboko ed Elina Svitolina.