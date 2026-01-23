Quando torna Jasmine Paolini? I tornei in programma dopo gli Australian Open

La corsa di Jasmine Paolini a Melbourne si interrompe al terzo turno. La tennista toscana cede oggi alla talentuosa americana Iva Jovic con il punteggio di 6-2, 7-6 (3). Una sconfitta che porta il segno della rivale statunitense, ma anche di un momento di forma non perfetto: problemi di stomaco hanno limitato le energie e la capacità di esprimere il suo miglior tennis.

Per battere la Jovic di oggi sarebbe servita una prestazione al massimo, e Jasmine lo sa bene. Come nel 2025, anche quest’anno lo Slam australiano le riserva un’amara eliminazione al terzo turno.

E ora, quando rivedremo in azione la nostra azzurra? Dopo una breve pausa, Paolini punterà al prestigioso WTA1000 di Doha, in programma dal 9 al 15 febbraio, torneo che raccoglie le migliori interpreti del circuito, con tutta la top-10 guidata dalla bielorussa Aryna Sabalenka.

Da confermare la partecipazione all’altro WTA1000, in calendario dal 16 al 22 febbraio a Dubai, un torneo a lei particolarmente caro: qui, nel 2024, Paolini aveva trionfato battendo in finale la russa Anna Kalinskaya. Successivamente, l’attenzione si sposterà sui grandi appuntamenti negli Stati Uniti: i WTA1000 di Indian Wells e Miami, rispettivamente dal 2 al 14 e dal 16 al 29 marzo, tappe fondamentali per consolidare la propria stagione.