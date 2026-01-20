Jannik Sinner: “Ero un po’ teso all’inizio, ma devo anche pensare a divertirmi”

Jannik Sinner ha approfittato del ritiro del francese Hugo Gaston nel primo turno degli Australian Open 2026 di tennis: l’italiano aveva vinto nettamente i primi due set per 6-2 6-1, poi il transalpino ha dovuto alzare bandiera bianca. L’azzurro ha commentato la prestazione odierna nella consueta intervista a fine match.

L’analisi della gara, finita anzitempo per i problemi fisici del francese: “Ho visto che non stava servendo forte nel 2° set. Non volevo vincere così, ha un grande talento e un grande tocco. Sapevo che all’inizio avrebbe giocato così. Sono contento della partita e di come ho giocato“.

L’avvicinamento agli Australian Open: “Mi sento ben preparato, ho lavorato molto. L’esibizione con Felix è servita, anche se le partite ufficiali sono diverse. Ero un po’ teso all’inizio, ma devo anche pensare a divertirmi. Ci si allena per questo“.