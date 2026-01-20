Clamoroso agli Australian Open: Joao Fonseca subito eliminato da Spizzirri! Sinner interessato

Si ferma al primo turno l’avventura di João Fonseca agli Australian Open 2026. Il talentuoso brasiliano, numero 32 del ranking mondiale, è stato sconfitto dall’americano Eliot Spizzirri (n. 85) con il punteggio di 6-4 2-6 6-1 6-2 dopo 2 ore e 41 minuti di gioco.

Una sconfitta che trova spiegazione soprattutto nella precaria condizione fisica del sudamericano, apparso poco brillante negli spostamenti laterali. Le prime settimane del 2026 sono state complicate per Fonseca, costretto a fermarsi per problemi alla schiena che gli hanno impedito di disputare i tornei di Brisbane e Adelaide. Una preparazione inevitabilmente lacunosa che ha inciso sulla sua tenuta. Spizzirri, dal canto suo, è stato bravo a leggere la situazione, sfruttando le difficoltà dell’avversario e guadagnandosi l’accesso al secondo turno, dove affronterà il cinese Wu, a segno contro Luca Nardi. Un risultato che potrebbe interessare anche Jannik Sinner, visto che il pusterese avrebbe potuto giocare contro il brasiliano in un eventuale terzo turno.

Il primo set si sviluppa all’insegna dell’equilibrio, con entrambi i giocatori solidi al servizio. Nel momento decisivo, però, emergono le fragilità di Fonseca. Spizzirri intuisce l’importanza di muovere il rivale da una parte all’altra del campo e, scambio dopo scambio, il brasiliano inizia a perdere terreno. Dopo aver annullato due palle break nell’ottavo game, Fonseca capitola nel decimo ai vantaggi, al termine di un gioco lungo e dispendioso, cedendo il parziale per 6-4.

Nel secondo set arriva la reazione d’orgoglio del numero 32 del mondo. Il sudamericano strappa il servizio all’avversario, resiste al tentativo di contro-break e allunga definitivamente nel quinto gioco grazie a colpi di grande potenza. Il 6-2 rimette il match in parità e sembra riaprire la contesa.

Dal terzo set, però, affiorano con chiarezza i limiti di tenuta aerobica del brasiliano. Dopo due game iniziali in cui entrambi mancano palle break, Spizzirri prende il controllo delle operazioni, scegliendo con lucidità di far lavorare Fonseca e sfruttando con efficacia gli angoli del campo. I break nel quarto e nel quinto game scavano il solco decisivo, certificato da un netto 6-1.

Il copione non cambia nel quarto set. Il classe 2006 nativo di Rio de Janeiro prova a restare aggrappato al match sul piano mentale, ma le gambe non rispondono più. In una Melbourne resa ancora più impegnativa dal caldo, la differenza di freschezza fisica diventa determinante: i break nel terzo e nel quinto game hanno il sapore della condanna. Il 6-2 finale sancisce l’eliminazione di João.

Le statistiche confermano l’andamento dell’incontro. Fonseca ha raccolto molto meno con la prima di servizio rispetto all’avversario (67% contro l’81%), realizzando 10 ace a fronte dei 14 di Spizzirri. Negativo anche il bilancio tra vincenti ed errori gratuiti: 30 a 38 per il sudamericano, contro il più eloquente 41 a 25 dello statunitense.