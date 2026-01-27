Italia-Serbia oggi, Europei pallanuoto femminile 2026: orario, tv, programma, streaming

Torna subito in acqua, a meno di 24 ore dalla vittoria all’esordio, il Setterosa agli Europei senior 2026 di pallanuoto femminile, in corso di svolgimento a Funchal, in Portogallo: l’Italia, nello scontro al vertice del Gruppo C, affronterà nel secondo match della prima fase la Serbia.

La sfida tra le azzurre e le balcaniche sarà la terza del programma, ed andrà in scena oggi, martedì 27 gennaio, alle ore 13.15 italiane: le due squadre sono appaiate in testa al girone a quota 3, dato che ieri il Setterosa ha battuto la Croazia per 24-12, mentre la Serbia ha piegato di misura la Turchia per 9-8.

Per il match tra Italia e Serbia degli Europei senior 2026 di pallanuoto femminile la diretta tv sarà prevista su Rai Sport HD, mentre la diretta streaming sarà a cura di Rai Play ed Eurovision Sport, infine la Diretta Live testuale sarà fruibile su OA Sport.

CALENDARIO EUROPEI PALLANUOTO FEMMINILE OGGI

Prima fase a gironi – Funchal (Portogallo)

Martedì 27 gennaio – 2a giornata

Ore 13.15 Girone C: Italia-Serbia – Diretta tv su Rai Sport HD

PROGRAMMA EUROPEI PALLANUOTO FEMMINILE OGGI: COME SEGUIRLI IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Rai Sport HD.

Diretta streaming: Rai Play ed Eurovision Sport.

Diretta live testuale: OA Sport.