Pallanuoto: esordio semplice per il Setterosa agli Europei. Croazia sconfitta 24-12

Era un esordio sulla carta soft e infatti non ha avuto problemi il Setterosa ad imporsi nel primo match della fase a gironi degli Europei di pallanuoto femminile in Portogallo. Nell’Olympic Complex di Funchal le azzurre hanno sconfitto per 24 a 12 la Croazia.

Una passeggiata come previsto per le ragazze di Carlo Silipo che hanno assaggiato l’acqua portoghese e si sono messe in moto in vista di quelli che saranno gli scontri più importanti. Il cammino sulla carta dovrebbe essere molto agevolato sia nel primo che nel secondo raggruppamento per il Setterosa che però non dovrà abbassare l’attenzione.

Oggi le azzurre sono partite bene soprattutto in zona realizzativa, concedendo, soprattutto nella prima fase di gara, qualche rete di troppo alle rivali croate. Le mattatrici dell’incontro sono Agnese Cocchiere, devastante al centro, con cinque reti, e Chiara Ranalli implacabile al tiro con quattro realizzazioni in altrettanti tentativi. Prossima sfida domani con la Serbia.

Italia-Croazia 24-12

Italia: Condorelli , Tabani 2, Leone , Bacelle , Gant , Cergol 1, Giustini 1, Bianconi 3, Marletta 2, Ranalli 4, Cocchiere 5, Bettini 3, Santapaola , Papi 3. All. Silipo

Croazia: Trojan , Stipanov , Pesic , Butic J 3, Butic M , Glas 1, Medic 1, Rogulj , Jankovic 3, Rozic 4, Kangler , Frketic , Lulic , Eterovic . All. Simunic

Arbitri: Dutilh (Ger), Garcia (Sui)

Note

Parziali: 7-4 7-3 5-3 5-2 Uscite per limite di falli Stipanov (C) ed Eterovic (C) nel terzo tempo. Superiorità numeriche al termine del terzo tempo: Italia 7/9 + 2 rigori e Croazia 3/7. Trojan (C) subentra a Frketic a 5’58” del secondo tempo.