LIVE Italia-Serbia, Europei pallanuoto femminile 2026 in DIRETTA: serve una vittoria convincente

Italia-Serbia, Europei pallanuoto femminile 2026, il Setterosa alla sua seconda partita.

Bellissima la prima partita per l’Italia. Il Setterosa sconfigge 24-12 la Croazia e apre con una vittoria i campionati europei di pallanuoto femminile all’Olympic Complex di Funchal. Cinque reti di Cocchiere, quattro di Ranalli, triplette di Papi, Bettini e Bianconi. Il Setterosa del commissario tecnico Carlo Silipo, a parte l’inizio sotto di 1-0, dirige il match con ordine e continuità risultando praticamente perfetto nelle situazioni in superiorità numerica (5/5 a metà gara, 8/12 la statistica finale).

Nella Croazia si fa notare con quattro reti la ventenne Iva Rozic, in squadra alla Smile Cosenza Pallanuoto. Il percorso del Setterosa, inserito nel gruppo C, prosegue oggi con la forte Serbia. Fischio d’inizio della sfida alle 14:15 locali, le 13:15 italiane. La terza e ultimo match della prima fase a gironi è in calendario giovedì alle ore 10:00 italiane contro la Turchia.

La rosa dell’Italia:

ITALIA: Emma Bacelle (Plebiscito Padova), Sofia Giustini, Helga Maria Santapaola (Rapallo Pallanuoto), Roberta Bianconi (Fiamme Oro/Rapallo Pallanuoto), Agnese Cocchiere, Chiara Ranalli, Lavinia Papi (SIS Roma), Dafne Bettini, Aurora Condorelli, Chiara Tabani, Carlotta Meggiato, Morena Leone e Claudia Marletta (L’Ekipe Orizzonte), Lucrezia Cergol e Veronica Gant (Pallanuoto Trieste). CT Carlo Silipo.

Inizio alle ore 13:15.