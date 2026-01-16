Italia-Islanda oggi, Europei pallamano 2026: orario, tv, programma, streaming

Europei pallamano 2026: ci siamo. Italia-Islanda, primo atto del percorso degli azzurri che tornano sulla scena continentale 28 anni dopo l’ultima volta, avendo ottenuto una qualificazione storica e pesante al torneo che fa il paio con quella guadagnata l’anno scorso per i Mondiali 2025.

Da sfidare per Parisini e compagni, oggi – venerdì 16 gennaio, alle ore 18.00 -, c’è subito una delle pretendenti alla zona medaglie: quella selezione nordica che ha tradizione e forza dalla sua per provare ad arrivare fino in fondo. Il faccia a faccia fa parte del Girone F – che si gioca a Kristianstad (Svezia) – e di cui fanno parte anche l’Ungheria e la Polonia. Solo le prime due classificate accederanno al secondo turno della manifestazione.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario di inizio, il palinsesto tv e streaming di Italia-Islanda, primo impegno degli Azzurri nella fase finale degli Europei 2026 di pallamano. Il match verrà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport Arena e in diretta streaming su Sky Go, NOW e canale Youtube di Sky Sport. OA Sport vi fornirà la Diretta LIVE testuale dell’incontro per non perdervi neppure un’emozione del match.

CALENDARIO ITALIA-ISLANDA OGGI EUROPEI PALLAMANO 2026

Venerdì 16 gennaio

Ore 18.00 Italia vs Islanda – Diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport Arena

PROGRAMMA ITALIA-ISLANDA: COME SEGUIRLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno e Sky Sport Arena.

Diretta streaming: Sky Go, NOW e canale Youtube Sky Sport.

Diretta Live testuale: OA Sport.