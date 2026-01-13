Pallamano, Europei 2026: il calendario delle partite dell’Italia. Orari, tv, streaming

Gli Europei 2026 di pallamano sono sempre più vicini. Il torneo, che scatterà il 15 gennaio e si concluderà il 1° febbraio fra Norvegia, Svezia Danimarca, vedrà al via le migliori formazioni del continente, fra cui anche l’Italia che tornerà su questo palcoscenico dopo 28 anni d’attesa.

Gli azzurri saranno protagonisti nel Girone F, insieme a Islanda, Ungheria e Polonia. La sede delle gare sarà quella di Kristianstad, in Svezia, dove gli uomini di Bob Hanning saranno chiamati a fronteggiare nell’ordine i “vichingi”, il 16 gennaio alle ore 18.00, i magiari, il 18 gennaio alle ore 20.30, e infine i polacchi, il 20 gennaio alle ore 18.00.

La diretta tv degli Europei di pallamano sarà affidata a Sky Sport Arena, con la diretta streaming che sarà visibile in chiaro sul canale Youtube di Sky Sport e in abbonamento sulle piattaforme della pay tv NOW e Sky Go, mentre la Diretta Live testuale di tutti i match dell’Italia sarà fruibile su OA Sport.

CALENDARIO ITALIA EUROPEI PALLAMANO 2026

Italia Europei pallamano 2026

Girone F ( Kristianstad – Svezia)

16 gennaio: Italia-Islanda, ore 18.00

18 gennaio: Italia-Ungheria, ore 20.30

20 gennaio: Italia-Polonia, ore 18.00

PROGRAMMA ITALIA EUROPEI PALLAMANO 2026: COME SEGUIRLI IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Arena

Diretta streaming: Youtube Sky Sport, NOW e Sky Go.

Diretta live testuale: OA Sport.