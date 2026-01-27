Il Como ribalta la Fiorentina e si qualifica ai quarti della Coppa Italia, definito il tabellone

Il Como ha sconfitto la Fiorentina per 3-1 e si è qualificato ai quarti di finale della Coppa Italia, dove affronterà il Napoli allo Stadio Maradona. I lariani sono riusciti a rimontare i viola allo Stadio Franchi: i padroni di casa sono passati in vantaggio al 7′ con Piccoli, gli ospiti hanno pareggiato al 20′ con Roberto e hanno poi siglato il 2-1 con Paz al 60′.

Il sigillo definitivo è stato messo da Morata al 91′ e così i biancoblù, che in campionato stanno lottando per la qualificazione alle Coppe Europee, possono proseguire la propria avventura in questa competizione, mentre i toscani si devono fermare e ora si dovranno concentrare sulla lotta salvezza (e sulla Conference League) in una stagione decisamente complicata e avara di soddisfazioni.

Si è così delineato il tabellone della Coppa Italia all’altezza dei quarti di finale: nella parte alta il Bologna (detentore del trofeo) se la dovrà vedere con la Lazio e la Juventus farà visita all’Atalanta; nella parte bassa l’Inter ospiterà il Torino (giustiziere della Roma) e il Napoli sarà messo alla prova dal Como.