Hockey Pista
Hockey pista: Lodi sorride nel sabato di Serie A1, frena Viareggio
Va in archivio un sabato particolarmente ricco nella Serie A1 2025-2026 di hockey su pista, massimo Campionato italiano arrivato alla sua quindicesima giornata. La notizia più importante di questo sabato è arrivata da Lodi, corsara in quel di Breganze gravitando al terzo posto della classifica ad un solo un punto da Bassano, impegnato domani così come la capolista Trissino.
La squadra lombarda nello specifico ha battuto per 4-9 Breganze, giganteggiando in lungo ed in largo. Frena invece Viareggio, squadra che ha pareggiato in un pirotecnico 4-4 casalingo con Valdagno.
Pari anche per il Monza, frenato per 3-3 da Grosseto. Punteggio speculare a quello tra Sarzana e Follonica. Sorride invece Giovinazzo, uscito vittorioso per 2-1 dal confronto con Novara.
Domani, domenica 18 gennaio, si disputeranno Trissino-Forte dei Marmi e Castiglione-Bassano. Di seguito la classifica aggiornata.
CLASSIFICA SERIE A1 HOCKEY PISTA (AGGIORNATA AL 17 GENNAIO 2026)
|
1
|
|
HOCKEY TRISSINO
|35
|
14
|
11
|
2
|
1
|
103
|
32
|
71
|
2
|
|
UBROKER BASSANO
|33
|
14
|
10
|
3
|
1
|
51
|
21
|
30
|
3
|
|
BCC CENTROPADANA A.LODI
|32
|
15
|
10
|
2
|
3
|
74
|
44
|
30
|
4
|
|
CGC VIAREGGIO
|32
|
15
|
9
|
5
|
1
|
51
|
39
|
12
|
5
|
|
WHY SPORT VALDAGNO
|29
|
14
|
9
|
2
|
3
|
70
|
48
|
22
|
6
|
|
TEAMSERVICECAR MONZA
|27
|
15
|
8
|
3
|
4
|
57
|
49
|
8
|
7
|
|
CP GROSSETO 1951
|24
|
15
|
7
|
3
|
5
|
55
|
49
|
6
|
8
|
|
INNOCENTI COSTR. FOLLONICA
|22
|
15
|
6
|
4
|
5
|
62
|
61
|
1
|
9
|
|
HOCKEY SARZANA
|21
|
15
|
6
|
3
|
6
|
48
|
51
|
-3
|
10
|
|
HC FORTE DEI MARMI
|10
|
14
|
3
|
1
|
10
|
34
|
50
|
-16
|
11
|
|
TR AZZURRA NOVARA
|9
|
15
|
3
|
0
|
12
|
50
|
69
|
-19
|
12
|
|
INDECO AFP GIOVINAZZO
|7
|
14
|
2
|
1
|
11
|
45
|
65
|
-20
|
13
|
|
BLUE FACTOR CASTIGLIONE
|7
|
14
|
2
|
1
|
11
|
45
|
92
|
-47
|
14
|
|
HOCKEY BREGANZE
|3
|
15
|
1
|
0
|
14
|
35
|
110
|
-75