Hockey ghiaccio
Hockey ghiaccio, nell’ultima serata dell’anno di ICE League facile successo di Bolzano
Sei match in programma nell’ultimo turno dell’anno per quel che riguarda la ICE Hockey League 2025-2026. In scena una sola squadra italiana, Bolzano, che in casa ha disposto facilmente di Voralberg.
BOLZANO-VORALRBERG 5-0
Dopo un primo tempo concluso sul punteggio di 0-0, i Foxes si scatenano e vanno a segno con 5 reti nel solo secondo tempo. Apre le danze Gildon al 21:59 su assist di Schneider. Raddoppio di Frigo al 26:40 su assist di Gildon. Il 3-0 arriva al 28:26 con McClure in power play, quindi Gazley va a segno con il 4-0 al 30:54. Ancora Gazley al 43:30 per il 5-0 su assist di Schneider.
Negli altri incontri successo di Vienna in casa di Ferencvaros per 3-2 dopo overtime, quindi nettissimo successo dei Black Wings Lienz che dominano 7-0 contro Fehervar. L’Olimpia Lubiana vince 3-2 in casa contro Klagenfurt, quindi Salisburgo passa 4-0 in casa di Innsbruck, mentre Graz vince in casa di Villach per 4-1.
CLASSIFICA ICE HOCKEY LEAGUE 2026
|1
|EC-KAC
|32
|19
|6
|3
|4
|115
|78
|37
|67
|2
|Moser Medical Graz99ers
|31
|16
|4
|5
|6
|102
|69
|33
|64
|3
|Olimpija Ljubljana
|33
|15
|10
|6
|2
|127
|94
|33
|59
|4
|HCB Südtirol Alperia
|30
|18
|9
|1
|2
|110
|74
|36
|58
|5
|EC Red Bull Salzburg
|32
|15
|9
|5
|3
|102
|68
|34
|58
|6
|HC Falkensteiner Pustertal
|31
|16
|10
|3
|2
|108
|82
|26
|56
|7
|Hydro Fehervar AV 19
|32
|12
|16
|2
|2
|69
|102
|-33
|42
|8
|Steinbach Black Wings Linz
|32
|10
|16
|5
|1
|106
|107
|-1
|41
|9
|FTC-Telekom
|31
|11
|13
|1
|6
|82
|103
|-21
|41
|10
|EC iDM Wärmepumpen VSV
|30
|11
|14
|1
|4
|93
|103
|-10
|39
|11
|Vienna Capitals
|31
|10
|15
|3
|3
|78
|91
|-13
|39
|12
|Pioneers Vorarlberg
|31
|6
|19
|2
|4
|66
|126
|-60
|26
|13
|HC TIWAG Innsbruck – Die Haie
|32
|4
|22
|4
|2
|77
|138
|-61
|22