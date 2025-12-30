Seguici su
Hockey ghiaccio

Hockey ghiaccio, nell’ultima serata dell’anno di ICE League facile successo di Bolzano

9 minuti fa

Sei match in programma nell’ultimo turno dell’anno per quel che riguarda la ICE Hockey League 2025-2026. In scena una sola squadra italiana, Bolzano, che in casa ha disposto facilmente di Voralberg.

BOLZANO-VORALRBERG 5-0

Dopo un primo tempo concluso sul punteggio di 0-0, i Foxes si scatenano e vanno a segno con 5 reti nel solo secondo tempo. Apre le danze Gildon al 21:59 su assist di Schneider. Raddoppio di Frigo al 26:40 su assist di Gildon. Il 3-0 arriva al 28:26 con McClure in power play, quindi Gazley va a segno con il 4-0 al 30:54. Ancora Gazley al 43:30 per il 5-0 su assist di Schneider.

Negli altri incontri successo di Vienna in casa di Ferencvaros per 3-2 dopo overtime, quindi nettissimo successo dei Black Wings Lienz che dominano 7-0 contro Fehervar. L’Olimpia Lubiana vince 3-2 in casa contro Klagenfurt, quindi Salisburgo passa 4-0 in casa di Innsbruck, mentre Graz vince in casa di Villach per 4-1.

CLASSIFICA ICE HOCKEY LEAGUE 2026

1 EC-KAC 32 19 6 3 4 115 78 37 67
2 Moser Medical Graz99ers 31 16 4 5 6 102 69 33 64
3 Olimpija Ljubljana 33 15 10 6 2 127 94 33 59
4 HCB Südtirol Alperia 30 18 9 1 2 110 74 36 58
5 EC Red Bull Salzburg 32 15 9 5 3 102 68 34 58
6 HC Falkensteiner Pustertal 31 16 10 3 2 108 82 26 56
7 Hydro Fehervar AV 19 32 12 16 2 2 69 102 -33 42
8 Steinbach Black Wings Linz 32 10 16 5 1 106 107 -1 41
9 FTC-Telekom 31 11 13 1 6 82 103 -21 41
10 EC iDM Wärmepumpen VSV 30 11 14 1 4 93 103 -10 39
11 Vienna Capitals 31 10 15 3 3 78 91 -13 39
12 Pioneers Vorarlberg 31 6 19 2 4 66 126 -60 26
13 HC TIWAG Innsbruck – Die Haie 32 4 22 4 2 77 138 -61 22
