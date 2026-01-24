Hobbs Kessler ritocca Bekele di un secondo dopo 19 anni! Record del mondo dei 2000 metri

Arriva il primo record del mondo del 2026 nell’universo dell’atletica: i 2000 metri in sala sono distanza spuria e mai presente nei grandi eventi internazionali, ma sono riconosciuti a tutti gli effetti da World Athletics e il primato internazionale è correttamente ratificato. La stoccata è arrivata dalla pista di Boston (USA), dove è andata in scena la prima tappa del World Indoor Tour (livello gold, il massimo circuito internazionale itinerante di atletica al coperto).

Lo statunitense Hobbs Kessler si è espresso in 4:48.79 al termine di uno splendido duello con il connazionale Grant Fisher (4:49.48) e, dopo essere transitato a metà gara in 2:24.22, ha ritoccato di un secondo abbondante un primato ormai vecchio di 19 anni: era il 17 febbraio 2007 quando un mito del calibro dell’etiope Kenenisa Bekele siglò il crono di 4:49.99 a Birmingham (Gran Bretagna). Per completezza ricordiamo che il record del mondo all’aperto è detenuto dal norvegese Jakob Ingebrigtsen (4:43.13 nel 2023).

Il 22enne padrone di casa è ben conosciuto dal grande pubblico: nel 2023 conquistò la medaglia d’oro sul miglio ai Mondiali di corsa su strada e nel 2024 fu quinto sui 1500 metri alle Olimpiadi di Parigi 2024, dopo essersi messo al collo il bronzo sulla stessa distanza ai Mondiali Indoor di Glasgow. Lo scorso anno fu secondo al Milrose Games alle spalle di Yared Nuguse, che in quell’occasione siglò il record del mondo del miglio (3:46.90).