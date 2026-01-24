Atletica
Valentina Gemetto rispolvera un record italiano vecchio di trent’anni! Baffour riemerge, esordio Carmassi
Valentina Gemetto ha firmato il nuovo record italiano dei 5000 metri indoor, una disciplina oggettivamente poco frequentata e il cui primato nazionale era ormai vecchio di trent’anni (25 febbraio 1996 a Stoccolma, dove Claudia Menconi si espresse in 16:47.04). L’azzurra ha frantumato quel primato, abbassandolo a 16:00.45 in quel di Lione (Francia), dove ha chiuso al sesto posto nella gara vinta dalla francese Sarah Medeleine in 15:03.76.
La Campionessa Italiana dei 10 km e oro a squadre agli ultimi Europei di corsa su strada è rimasta sopra al suo personale all’aperto in questa disciplina (15:25.30). Nella località transalpina va annotata anche la prestazione di Stephen Awuah Baffour, che ha corso i 60 metri in 6.62 fermandosi a un centesimo dal suo primato.
Giada Carmassi ha fatto il proprio esordio stagionale a Modena, vincendo i 60 metri in 7.41 (dopo il 7.40 della batteria) davanti ad Ayomide Folorunso (7.43), Rebecca Sartori ha invece ritoccato il proprio personale sui 60 ostacoli (8.49). Un paio di risultati interessanti a livello giovanile tra Ancona e Aosta: la 17enne Caterina Caligiana è diventata la quinta under 20 italiana di sempre sugli 800 metri (2:05.77), Leonardo Scalon si è issato al terzo posto delle liste nazionali under 20 all-time nel salto con l’asta (5.30).