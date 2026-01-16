Golf, Taylor e Roy primi leader del 2026 sul PGA Tour al Sony Open

I primi leader della stagione 2026 in quanto tale sul PGA Tour sono Nick Taylor e Kevin Roy. Il canadese e l’americano sono in testa, con -8, dopo il primo giro del Sony Open alle Hawaii, di scena al Waialae Country Club di Honolulu. Si tratta di una gran partenza per entrambi, ma è ancora molto lunga la strada che porta alla domenica.

Terza posizione tra volti nuovi e conferme di spicco, con la presenza del sudcoreano S. H. Kim accanto ai padroni di casa John VanDerLaan, Chris Gotterup e Ben Griffin, tutti a -7. Settima posizione per l’USA Alex Smalley, l’inglese John Parry e il belga Adrien Dumont de Chassart, tutti a -6.

Più ampio il gruppo dei decimi, con cinque USA, Mac Meissner, Nick Dunlap, Russell Henley, Kurt Kitayama e Denny McCarthy, accompagnati dall’inglese Harry Hall e dal canadese Adam Svensson.

Per quanto riguarda gli uomini in zona taglio, ci sono diverse figure importanti in difficoltà: Gary Woodland, Matti Schmid, Corey Conners sono all’80° posto pari con il par, ma va peggio a Collin Morikawa, 101° a +2. E anche a Tony Finau, 112° a +5.