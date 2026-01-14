Golf, riparte anche il PGA Tour. Il Sony Open è il primo evento dell’anno

Anno nuovo vita nuova. E così, anche il PGA Tour, riprende il suo inesorabile cammino. A partire da domani, giovedì 15 gennaio, il maggiore circuito americano si sposta alle Hawaii per il Sony Open, torneo che mette in palio 9,1 milioni di dollari e 500 punti per la FedEx CUP. A difendere il titolo nell’arcipelago pacifico sarà il canadese Nick Taylor, che qui l’anno scorso si impose ai playoff contro il colombiano Nico Echavarria.

A prendere parte al primo appuntamento dell’anno saranno diversi nomi importanti. A partire da Collin Morikawa, in partenza domani insieme a J.J. Spaun e Adam Scott, passando per Ben Griffin (vincitore di 3 titoli lo scorso anno tra cui lo Zurich Classic, il Charles Schwab Challenge e il World Wide Technology Championship), Robert MacIntyre e Nick Dunlap. Presente, sui fairway dello scenografico Waialae Country Club di Honolulu anche il cinese Haotong Li, direttamente dal Dp World Tour dove ha chiuso una stagione, quella passata, al 13esimo posto della Race to Dubai ed ha quindi avuto diritto alla carta per il PGA Tour.

Tra coloro i quali non erano già in possesso di una carta per il sopracitato circuito e che hanno guadagnato l’esenzione tramite la classifica della Race to Dubai figurano anche Marco Penge, Laurie Canter, Kristoffer Reitan (in gara questa settimana), Adrien Saddier (presente alle Hawaii), Alex Noren, John Parry (al via al Sony Open), Keita Nakajima (anche lui in gara), Rasmus Neergaard-Petersen e Jordan Smith (pronto a fare punti al Waialae Country Club).

Nessun italiano in gara siccome i due golfisti che l’anno scorso avevano la carta del circuito americano (Francesco Molinari e Matteo Manassero) non sono riusciti a riconfermarla e quindi calcheranno i palcoscenici europei.