Golf: Brooks Koepka torna sul PGA Tour. Aperta una finestra per i rientri

Brooks Koepka può tornare a giocare sul PGA Tour. L’annuncio ufficiale lo ha dato l’attuale CEO del circuito americano, Brian Rolapp, che lo ha comunicato all’interno di una più ampia dichiarazione che si lega alle modalità di rientro per i “transfughi” che, negli scorsi anni, sono andati a giocare con la LIV Golf, la superlega araba che tante divisioni ha creato nell’ambiente. E che l’ex numero 1 mondiale ha lasciato nel finale di 2025.

Spiega Rolapp: “Il 23 dicembre Koepka ha notificato al PGA Tour che la sua precedente affiliazione si è conclusa e, di conseguenza, ha richiesto di poter tornare membro del tour. Questo ha portato il Board a valutare come dare a fan, giocatori e partner, con severe e giustificate conseguenze, la miglior versione del PGA Tour, il che ha dato vita al nostro nuovo Returning Member Program“.

Il conto per Koepka è salatissimo: una penalità di tipo economico che lo stesso PGA Tour stima in una somma superiore ai 50 milioni di dollari. Per di più, possono rientrare soltanto altri tre giocatori perché il criterio di ritorno sul PGA Tour è legato a chi ha vinto, tra il 2022 e il 2025, un Major o il Players. In pratica, oltre a Koepka possono rientrare solo Jon Rahm, Bryson DeChambeau e Cameron Smith.

Per loro ci sono tre settimane di tempo per decidere se tornare o meno, ed è una finestra unica. Nelle parole di Rolapp: “Una volta chiusa la porta, non c’è alcuna promessa che questo percorso sarà disponibile in futuro“.

Gli effetti economici sono questi: donazione benefica di cinque milioni di dollari a un ente da concordare con il PGA Tour, nessun accesso al programma di equity per cinque anni, nessun bonus economico dalla FedEx Cup nel 2026. Il primo torneo di Koepka sarà il Farmers Insurance Open; seguirà poi il WM Phoenix Open.