Golf, i fratelli Fitzpatrick irrompono al comando dello Zurich Classic of New Orleans ad un round dal termine

I golfisti del PGA Tour continuano a darsi battaglia nel consueto appuntamento che contraddistingue il fine settimana. Siamo infatti arrivati ad un solo round dal termine dello Zurich Classic of New Orleans (montepremi 9.5 milioni di dollari), evento nato nel 1938 e divenuto nel 2017 un torneo a coppie. Si gioca infatti in team, con il primo ed il terzo round disputato con la formula del fourball, e le tornate pari con la formula dell’alternate.

Dopo la terza tornata c’è stato il cambio della guardia in vetta alla leaderboard grazie ad un clamoroso round da -15 dei fratelli Alex e Matt Fitzpatrick. Gli inglesi hanno demolito il percorso di Avondale piazzando un fragoroso 57 approfittando così a pieno dell’ultima giornata di fourball in cui ognuno gioca la propria buca. Per i Fitzpatrick’s ben 4 colpi di margine su Eckroat/Thompson e Smally/Springer. Quest’ultima coppia, leader per due giri, deve inchinarsi agli inglesi nonostante un ottimo -10 di parziale.

Sul percorso par 72 del TPC Louisiana di Avondale (Louisiana, Stati Uniti d’America) in quarta piazza a -25 troviamo Kang/Ghim, quinti con -23 Garnett/Hodges, Horschel/Hoge, McCarty/Meissner e Reitan/Ventura. Chiudono infine la top ten con il punteggio di -22 al decimo posto Crowe/Martin, Dunlap/Sargent, Griffin/Kholes, Jarvis/Ewart, Olesen/Neergaard-Petersen e Stevens/Bauchou. Classifica cortissima alle spalle di Alex e Matt Fitzpatrick, che non potranno abbassare il livello di concentrazione nell’alternate ball che deciderà l’ultima tornata.

Nella serata italiana spazio dunque all’ultimo giro. Verranno decretati i successori nell’albo d’oro a Ben Griffin ed Andrew Novak. I detentori del titolo pagano un primo round in chiaroscuro, ma sono risaliti fino al 16° posto con lo score complessivo di -21. Difficile ipotizzare un rientro nella lotta alla vittoria, ma quantomeno i campioni in carica hanno confermato il feeling con il percorso dello Zurich Classic of New Orleans.