Golf: Patrick Reed scappa dopo tre giri a Dubai. Pavan e Francesco Molinari in corsa per il podio

Prova la fuga Patrick Reed al Dubai Desert Classic 2026. Il giocatore americano, ex vincitore del Masters nel 2018 e facente parte più del contesto LIV Golf allo stato attuale delle cose, tenta di andarsene in ragione di un terzo giro in 67 colpi, 5 sotto il par, frutto di sette birdie e due bogey. Potrebbe essere la sua prima volta in un torneo del DP World Tour stricto sensu. -14 per lui.

Alle sue spalle, con quattro colpi di ritardo, lo spagnolo David Puig, ottimo protagonista con un giro in -6 (sette birdie e un bogey), il che gli consente di mettersi alle spalle un rilevante numero di big. Terzi assieme l’inglese Andy Sullivan e il norvegese Viktor Hovland, ma se per il primo il -9 è diretta conseguenza del buon rendimento precedente, per il secondo ci vuole un notevole 65 con sette birdie per ricostruire un torneo che non era partito bene.

Scendono leggermente Andrea Pavan e Francesco Molinari, che comunque con il quinto posto a -8 sono ancora in piena lotta per il podio. Per entrambi, seppur con sequenze differenti, giro in -1. Pavan negli ultimi due anni ha sfiorato il podio diverse volte (due quarti, un quinto, un settimo e un decimo posto), Molinari sta dimostrando di aver ritrovato della buona forma, seguita al decimo posto del Nedbank Golf Challenge. Per entrambi sia ultimo podio che ultima vittoria sui circuiti maggiori nel 2019 (l’uno al BMW International Open sul tour europeo, l’altro all’Arnold Palmer sul PGA).

Dopo di loro, il danese Thorbjørn Olesen e lo spagnolo Jorge Campillo a -7, poi è ampio il novero dei noni a -6. Tra loro i sudafricani Hennie du Plessis, Jayden Schaper e Christian Maas (bravissimo, da amateur), i francesi Julien Guerrier e Martin Couvra e il danese Nicolai Højgaard. Più indietro alcune stelle dell’evento: Rory McIlroy non risale quanto vorrebbe ed è 27° a -3, per Shane Lowry 42° posto a -1 e per Tommy Fleetwood 61° a +2.