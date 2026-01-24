Golf: Scheffler e il diciottenne Blades Brown comandano a metà The American Express

Doppia leadership al The American Express, il torneo del PGA Tour che si tiene su tre ben noti campi a La Quinta: il Pete Dye Stadium Course, il La Quinta Country Club e il Nicklaus Tournament Course. Proprio quest’ultimo si rivela il teatro di un paio di performance d’altissimo profilo.

La prima è di Scottie Scheffler, che al -9 del primo giro associa il -8 del secondo e così si prende un totale di -17; la seconda è di un pazzesco Blades Brown, che rimonta 50 posizioni, affianca il numero 1 del mondo e gira in 60 colpi, cioè un -12 che ha dello spaventoso, con un eagle e dieci birdie. Segni particolari: questo ragazzo ha appena 18 anni, ed è passato direttamente dalla high school al mondo del golf professionistico, senza passare dal percorso universitario.

Terzo posto per il sudcoreano Si Woo Kim, che dista un colpo rispetto al duo di testa e ha avuto modo di proporsi sullo Stadium Course in questa giornata. Quarti due uomini del Nicklaus Tournament Course, vale a dire l’altro sudcoreano S.H. Kim e Matt McCarty: per entrambi -15. Molto ampio, invece, il novero dei sesti a -14: dal Nicklaus troviamo Rickie Fowler, il canadese Nick Taylor e il colombiano Nico Echavarria, dallo Stadium Course Wyndham Clark, Jacob Bridgeman ed Eric Cole. per i leader di ieri giornata non felice: l’australiano Min Woo Lee non va oltre il 26° posto a -11, peggio va a Pierceson Coody che scende al 35° posto a -10.

Chiaramente, la particolarità di questo torneo è che, dato che i campi sono tre, il taglio avviene non al secondo, ma al terzo giro. In tutto questo, completamente cambiata la situazione rispetto alle prime 18 buche visti i cali netti di tantissimi, con Robert MacIntyre e Jason Day tra questi (visto che erano in zona di testa).