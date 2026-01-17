Golf: Nacho Elvira guida al Dubai Invitational dopo tre giri. McIlroy insegue, italiani indietro

Si chiude il terzo giro al Dubai Invitational che si disputa al Dubai Creek Resort. E a tentare il colpo di mano è Nacho Elvira. Lo spagnolo non fa cose straordinarie, ma semplicemente fa il suo e guida la classifica con -8 dopo un -3 odierno, caratterizzato da quattro birdie e un bogey. Potrebbe arrivare la sua terza vittoria sul DP World Tour, ma è chiaro che in un ulteriore giorno, e su un campo non semplice come questo, molto può accadere.

Seconda posizione per tre: il sudafricano Dylan Frittelli (molto bravo oggi, -5 senza bogey), l’inglese Marcus Armitage e l’irlandese Shane Lowry. Per tutti loro -6, anche se Lowry ha un calo leggero in una situazione nella quale avrebbe potuto condividere di nuovo la leadership o anche assumerla lui in via solitaria.

Resta quinto Rory McIlroy, che come Elvira gira in -3 (e salva anche una buca 18 fattasi complicata). Da solo a -5, il nordirlandese precede il danese Thorbjorn Olesen, il sudafricano Jacques Kruyswijk e lo spagnolo David Puig di un colpo. A -3, invece, i noni: i francesi Antoine Rozner e Julien Guerrier, l’olandese Joost Luiten, lo scozzese Ewen Ferguson, il neozelandese Daniel Hillier e l’inglese Matt Wallace.

Per gli italiani non è particolare aria: Guido Migliozzi gira in +1 ed è 40° a +5, Francesco Molinari fa lo stesso ed è 42° a +6, ed anche per Matteo Manassero il destino è identico con annesso 45° posto a +8.