Golf, Kim conduce il The American Express ma la classifica è molto corta

Tutto è apparecchiato per un’ultima giornata di fuoco al The American Express, torneo che si sta disputando in California su ben 3 percorsi diversi e che mette in palio 9,2 milioni di euro e 500 punti FedEx Cup. Dopo il moving day, infatti, la classifica, al vertice, è particolarmente serrata. A condurre i giochi, con solo 18 buche rimaste da affrontare, è il coreano Si Woo Kim, artefice di un -6 di giornata che lo ha catapultato in testa a -22 sul totale.

Inseguono, ad un solo colpo di distanza, Scottie Schefffler, alla sua prima apparizione sul maggiore circuito statunitense, e Blades Brown, entrambi con un 68 odierno. Ottima, fin qui, anche la gara di Wyndham Clark, in T4 a -20 con Eric Cole (tutti e due hanno girato oggi in -6), e di Tom Hoge, in T6 a -19 insieme a Putnam e McCarty.

Top 10 per Patrick Cantlay che dopo un periodo di “latenza” torna in grande spolvero e piazza tre giri in 63-68-68. Ancora in gara anche Ben Griffin, T15 a -16 e in lizza per una top 5 finale, e Rickie Fowler, a -15 in T20 dopo un 67-63-71 che lo appaiano a Jason Day e Matthew Fitzpatrick.

Rimasti fuori dal taglio posto a -11 dopo 54 buche (al The American Express ciascun golfista deve alternarsi sui 3 percorsi prima di accedere al giro finale di domenica che viene disputato sul Pete Dye Stadium Course) il canadese Taylor Pendrith, il giapponese arrivato dal Dp World Tour Keita Nakajima, lo statunitense Toni Finau, lo svedese Alex Noren, il finlandese Sami Valimaki, il colombiano Nico Echavarria, l’austriaco Sepp Straka e Ludvig Aberg, ritiratosi per un malore.