Golf, Gotterup apre al meglio la stagione. Suo il Sony Open alle Hawaii

Apre nel migliore dei mondi la stagione 2026 Chris Gotterup che, con un -16, vince il Sony Open alle Hawaii, primo torneo della stagione che ha messo in palio 9.1 milioni di dollari e 500 punti FedEx Cup.

Gotterup, con questa vittoria, la sua terza in carriera sul PGA Tour dopo il titolo conquistato l’anno scorso allo Scottish Open e quella al Myrtle Beach Classic del 2024, porta a casa 1,638 milioni di dollari di prima moneta.

Secondo posto in solitaria a -14 per Ryan Gerard mentre Patrick Rodgers conquista la 3ª piazza a -13. Buono anche il torneo dello scozzese Robert MacIntyre che con un -12 si piazza in T4 insieme allo statunitense Bridgeman. Lo score di giornata di MacIntyre, tra l’altro, è il più basso di tutti. Il vincitore della Ryder Cup dello scorso anno ha chiuso la domenica infatti con un deciso -7. Chiude la top 10 un gruppetto di golfisti in T6 a -11 composto da Daniel Berger, Taylor Pendrith, Lee Hodges, Davis Riley e Harry Hall.

Tra i risultati degni di nota si sottolinea anche il T13 di Hideki Matsuyama, che ha girato con un complessivo -9, e la T24 di Jordan Spieth, appaiato tra gli altri a Corey Conners, a -7. Adesso il maggior circuito americano si sposterà in California, più precisamente a La Quinta, per il The American Express, evento che verrà difeso dall’austriaco Sepp Straka.