Golf, l’americano Davis Riley irrompe al comando del Sony Open in Hawaii a 18 buche dal termine

I golfisti del PGA Tour continuano a darsi battaglia nel primo appuntamento dell’anno. Siamo infatti arrivati al termine del terzo round de Sony Open in Hawaii (montepremi 9.1 milioni di dollari),evento nato nel 1965 che si disputa nella splendida cornice di Honolulu. A 18 buche dalla conclusione guida la classifica l’americano Davis Riley, che potrà difendere due lunghezze di margine nel tentativo di firmare il quinto successo a professionista.

Lo statunitense piazza un solido round da -3 e balza al comando con il punteggio complessivo di -12 (198 colpi). Come detto Riley vanta due colpi di margine sui suoi più immediati inseguitori che portano i nomi dei connazionali Chris Gotterup e Kevin Roy, e dell’inglese Harry Hall. In quinta posizione con -9 un altro terzetto composto dallo statunitense Ryan Gerar, dall’inglese John Perry e dal canadese Nick Taylor. Quest’ultimo, vincitore della passata edizione, è ancora in piena corsa per il back-to-back

Sul percorso par 70 Waialae Country Club di Honolulu (Hawaii, Stati Uniti d’America) completano la top ten con il punteggio di -8 l’americano Patrick Rodgers ed i canadesi Corey Conners ed Adam Svensson. Classifica cortissima con ben 19 golfisti racchiusi in sole sei lunghezze. Nell’ultima tornata potrà succedere di tutto con Riley che dovrà guardarsi le spalle non solo da coloro che attualmente occupano la seconda posizione.

Proveranno la rimonta i sudcoreani Kim Si Woo e Kim Seong-Hyeon, undicesimi con lo score di -7. A -6 invece troviamo un gruppone composto dal nipponico Hideki Matsuyama, dagli statunitensi Jordan Spieth, Jake Knapp, Lee Hodges, Ricky Castillo e Jacob Bridgeman, e infine dal belga Adrien Dumont De Chassart. Quest’ultimo è incappato in una giornata no scivolando in un negativo +3. Nella tarda serata italiana spazio all’ultimo e decisivo round che decreterà il primo vincitore di questo 2026.