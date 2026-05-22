Golf, Moore guida la leaderboard del The CJ Cup Byron Nelson al termine del primo round

I golfisti del PGA Tour danno inizio ad un nuovo fine settimana di competizioni. Spazio infatti al The CJ Cup Byron Nelson (montepremi 10.3 milioni di dollari), evento nato nel 1944 e conosciuto per svariati anni con il nome di Byron Nelson Golf Classic. Al termine della prima tornata guida la classifica Taylor Moore. L’americano ha siglato un ottimo round da -9 (62) bogey free guadagnandosi la vetta provvisoria della manifestazione con una lunghezza di margine sui più immediati inseguitori.

In seconda posizione troviamo infatti con il punteggio di -8 lo statunitense Brooks Koepka e lo svedese Jesper Svensson. -7 e quarta piazza per un nutrito gruppo composto dall’argentino Emiliano Grillo, dal tedesco Stephan Jaeger, dal sudcoreano Kim Si-Woo, dal giapponese Hirata Kensei, ed infine dagli americani Taylor Duncan, Keith Mitchell e Michael Thorbjornsen. Classifica chiaramente cortissima dopo le prime 18 buche con 115 partecipanti che hanno chiuso la tornata inaugurale con punteggi al disotto del par.

Sul percorso par 71 del TPC Craig Ranch di McKinney (Texas, Stati Uniti d’America) all’undicesimo posto con lo score di -6 troviamo il canadese Mackenzie Hughes e gli americani Hank Lebioda, Lanto Griffin, Austin Eckroat e Doug Ghim. Partenza in controllo per Scottie Scheffler. Il numero uno dell’Official World Golf Ranking, vincitore dell’edizione 2025, è nel gruppo dei sedicesimi dopo aver piazzato un round da -5 senza macchie e da questa sera proverà ad alzare i giri del motore.

Nel pomeriggio italiano spazio al secondo giro che servirà innanzitutto a scremare le maglie di una ristretta classifica, e ci proietterà verso il fatidico cut delle 36 buche. In diversi sono a forte rischio eliminazione, tra cui l’inglese Danny Willett (-2), lo scozzese Martin Laird (-1), il tedesco Matti Schmidt (-1), lo statunitense Cameron Young (-1) e l’australiano Cameron Davis (+3).