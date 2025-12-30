Equitazione: Gilles Thomas non sbaglia a Mechelen. Suo il successo nella Jumping World Cup

Dopo i successi di Larissa Pauluis nel dressage, fra Gran Prix e Freestyle, lo show equestre di Mechelen parla ancora la lingua belga: a vincere nella settima tappa della FEI Jumping World Cup 2025-2026, Western European League Calendar, è stato Gilles Thomas.

Il cavaliere nato proprio nel luogo dove si è tenuta la gara, campione europeo a squadre a La Coruna 2025, si è imposto (in sella a Qalista DN) al jump off: percorso pulito al primo giro e poi 4 penalità nel round decisivo, con un tempo di 41.30.

A completare il podio, rispettivamente in seconda e terza piazza, si sono sistemati: la sorpresa svedese rappresentata da Marcus Westergren (montante Airco de L Esprit Z – numero 236 del ranking), col tempo di 42.34 e 4 penalità, e il tedesco Patrick Stühlmeyer (sul suo Baloutaire PS – numero 327 della classica), col crono di 44.05 anche lui con 4 errori.

In casa Italia c’è da registrare il 30esimo posto di Clara Pezzoli (Hadewyn van’t Ravennest): l’azzurra ha chiuso il primo giro a 70.43 ma con 16 penalità a suo carico sistemandosi nelle retrovie.

Prossimo appuntamento della FEI Jumping World Cup 2025-2026 in Svizzera: a Basilea, l’11 gennaio la gara è prevista dalle ore 14.15.