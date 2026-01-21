In occasione del Bol On Ice, il galà delle stelle del pattinaggio artistico più atteso dell’anno, Ginnasticomania ha incontrato una leggenda dello sport italiano: Carolina Kostner. ✨

L’ex campionessa olimpica, medaglia di bronzo ai Giochi e pluricampionessa europea e mondiale, si è raccontata ai microfoni di Chiara Sani, parlando del nuovo ruolo che la vedrà protagonista alle prossime Olimpiadi Invernali, un appuntamento che segna un ulteriore capitolo della sua straordinaria carriera.

Nel corso dell’intervista, Carolina Kostner ripercorre il suo legame con il ghiaccio, il significato di rappresentare ancora una volta il pattinaggio italiano a livello internazionale e le emozioni che accompagnano questo nuovo percorso lontano dalle gare ma sempre vicino allo sport.

Non solo competizione e grandi eventi: spazio anche al lato più umano e personale di Carolina, che si racconta tra passione per la cucina, momenti di quotidianità e la compagnia di un tenerissimo amico a quattro zampe, regalando un ritratto autentico e inedito di una delle atlete più amate dal pubblico italiano.

