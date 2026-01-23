Nuovo appuntamento con Bike Today, il format dedicato ai protagonisti del grande ciclismo. Gennaio segna la ripartenza del World Tour, ma non per Davide Formolo, fermato da un incidente domestico che lo ha costretto a saltare la preparazione invernale. Un imprevisto che rallenta l’avvio di stagione, ma non cambia le ambizioni di uno degli uomini più affidabili del gruppo.

Il corridore azzurro, oggi alla Movistar, è il protagonista della puntata. Classe 1992, Formolo vanta un palmarès di assoluto livello: sei vittorie in carriera, di cui tre nel World Tour, con la storica tappa conquistata al Giro d’Italia 2015, e la Maglia Tricolore vinta nel 2019. Tra i piazzamenti più prestigiosi spiccano anche i secondi posti alla Liegi-Bastogne-Liegi e alla Strade Bianche, ottenuti tra il 2019 e il 2020.

Gregario di lusso ma anche uomo da classifica e da fughe nelle giornate più dure, Formolo resta una pedina preziosa sia nei grandi giri sia nelle classiche di un giorno. La stagione è lunga e il suo ritorno è atteso con grande curiosità.

Conduce Gianluca Bruno.

