In questo FOCUS raccontiamo il percorso sportivo e umano di John Oyebode, atleta di tennistavolo che ha costruito la propria carriera attraverso continuità, lavoro quotidiano e presenza costante nei quadri nazionali.

Dalle prime convocazioni azzurre alle esperienze internazionali, passando per il ruolo nei club e nelle competizioni a squadre, l’intervista va oltre la tecnica per entrare nel significato profondo dell’essere atleta oggi in uno sport che richiede pazienza, equilibrio e visione.

Nel 2025 grandi conferme ai recenti campionati italiani:

Doppio maschile con @crossi_tt

Doppio misto con @gaia_monfardini

Singolo Maschile

Un dialogo autentico su crescita, responsabilità, futuro e identità sportiva, in linea con l’idea che dietro ogni prestazione c’è sempre una persona.

conduce Alice Liverani