In questo nuovo episodio di FOCUS PASSION entriamo nel cuore di tre realtà sportive molto diverse tra loro, ma unite dalla stessa visione: passione, impegno, rispetto e comunità. ASD Giglio Kart Drive racconta il percorso di Salvatore Stanisław Giglio, giovane promessa del karting italiano. Insieme ai suoi procuratori, Giovanni Ciccarelli e Maria Di Girolamo, scopriamo cosa significa accompagnare un talento giovanissimo tra competizioni regionali e nazionali, risultati di prestigio e una crescita sportiva e umana costruita giorno dopo giorno. ASD Racing Off-Road Mantova, con il presidente Valter Migliorati, porta il mondo delle ruote tassellate e delle competizioni off-road, tra eventi, rally, passione per i motori e un forte impegno nel sociale, con progetti di beneficenza che dimostrano come il motorsport possa essere anche solidarietà. ASD Black Lagoon di Venezia, con il presidente Matteo Serafini, racconta l’evoluzione di un gruppo di appassionati di softair diventato una realtà strutturata e professionale, dove adrenalina, fair play, rispetto e spirito di squadra sono i veri protagonisti. Tre storie, tre discipline, un unico filo conduttore: lo sport come esperienza di crescita, condivisione e responsabilità. Sostieni queste realtà sportive: visita le loro vetrine ufficiali su Tu Spons e acquista i gadget, contribuendo concretamente ai loro progetti. Vetrine ufficiali Tu Spons ASD Giglio Kart Drive https://www.tuspons.com/vetrina-ente-sportivo/asd-gkd ASD Racing Off-Road Mantova https://www.tuspons.com/vetrina-ente-sportivo/asd-racing-off-road ASD Black Lagoon Venezia https://www.tuspons.com/vetrina-ente-sportivo/associazioneblacklagoon