Florian Schieder mastica amaro: “Ho sognato il podio sulla Streif. Oggi Franzoni era imbattibile”

Florian Schieder si mangia le mani dopo aver sfiorato il podio nella discesa di Kitzbuehel (Austria) valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino maschile 2026. Sulla mitologica “Streif” abbiamo assistito ad una gara splendida, con la vittoria di Giovanni Franzoni che è andata a regalare una gioia immensa all’Italia, mentre Florian Schieder, dopo aver cullato a lungo il sogno di salire sul podio, ha dovuto mandare giù un boccone amaro quando Maxence Muzaton (n° 29) lo ha beffato centrando il terzo posto.

L’altoatesino ha parlato a Raisport al termine della gara: “L’atmosfera è incredibile e la pista, come ben sappiamo, è meravigliosa. Ci sono tantissimi italiani a sostenerci in una marea di pubblico che, come sempre a Kitzbuehel, è incredibile. La vittoria di Giovanni Franzoni? È stato bello soffrire con lui vicino al ‘leader corner’. Sinceramente – sorride – avrei preferito scambiare la mia posizione con la sua, ma non è stato possibile”.

Florian Schieder, quarto a 67 centesimi da Franzoni, analizza la sua gara e quella del vincitore: “Sicuramente Giovanni ha fatto qualcosa di speciale oggi. Ha disputato una discesa eccezionale e per batterlo oggi qualcuno doveva inventarsi la gara della vita. Dal mio punto di vista sono dispiaciuto per il finale. Non ho preso nel migliore dei modi la traversa e ho lasciato in quel settore qualche centesimo di troppo. Sapevo che la mia prova non sarebbe stata sufficiente a garantirmi il podio”.