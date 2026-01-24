Giovanni Franzoni si scioglie in lacrime: “Ho pensato tanto a Franzoso. Volevo dare tutto, ho sciato da paura”

Giovanni Franzoni è in testa alla discesa libera maschile di Kitzbuehel quando sono scesi i primi 20 atleti: l’azzurro, che si sente ad un passo dalla vittoria, praticamente in lacrime, ha affidato le proprie emozioni ai microfoni di Rai 2 HD.

L’azzurro fatica ad esprimersi: “Spero di restare primo, però sto tremando. Oggi è stata una giornata un po’ speciale perché in partenza avevo in testa Matteo (Franzoso, ndr), perché l’anno scorso eravamo in camera insieme, era la mia prima volta ed ero super carico per la gara di oggi, ma sapevo che non era per niente facile, perché anche Odermatt non ha mai vinto qui, erano tutti stracarichi, però dopo la gara di ieri ero super motivato, volevo fare tutto quello che potevo. Nella prima parte ho faticato un po’, però sotto ho sciato veramente da paura“.

L’elvetico Marco Odermatt, infatti, deve accontentarsi del secondo posto a 7 centesimi dall’azzurro: “Sapevo che doveva comunque arrivare a metà con un bel vantaggio, e non aveva troppo vantaggio, poi ha fatto molto bene la traversa ed ha recuperato appena nell’ultimo tratto, ma a questo giro i centesimi sono dalla mia parte per ora. Speriamo bene per dopo“.