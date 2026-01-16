Flavio Cobolli: “Io e Alcaraz siamo molto simili. La top10 è il mio grande obiettivo stagionale”

Flavio Cobolli punta in alto verso gli Australian Open 2026, primo Slam della stagione in programma a Melbourne dal 18 gennaio al 1° febbraio. Il tennista romano, accreditato della ventesima testa di serie, debutterà domenica sulla John Cain Arena contro il qualificato britannico Arthur Fery con l’obiettivo di vincere senza particolari patemi ed iniziare al meglio il suo percorso nel Major aussie.

L’italiano, ai microfoni di SuperTennis, ha parlato anche dei video circolati sui social durante l’off-season di alcuni allenamenti insieme al numero 1 al mondo Carlos Alcaraz: “Io e Carlos siamo molto simili, sia dentro che fuori dal campo: ci piace vivere il momento. È una forza che abbiamo in comune. Lui è uno dei due giocatori più forti del mondo, quindi sono io che rubo da lui ogni giorno per imparare. Averlo nel circuito mi aiuta perché mi fa sorridere“.

“Bisogna, però, essere realisti nella vita: al momento sono molto distante da Sinner e Alcaraz. Non mi nascondo, è una cosa abbastanza ovvia. Però è anche abbastanza ovvio che io me la posso giocare con tutti. Obiettivo top10 nel 2026? Bisogna essere anche un po’ spavaldi, come sono io. Stiamo lavorando per quello: è il nostro grande obiettivo. Vogliamo partire forte perché lo scorso anno non ho avuto grandi risultati a inizio stagione“, spiega Cobolli.

Sulla vittoria da protagonista della Coppa Davis a Bologna con la maglia azzurra: “Continuo a rivivere quei momenti sulla mia pelle, anche con qualche punta d’inchiostro (parla del suo nuovo tatuaggio, ndr)…Sono contento di quello che abbiamo fatto come squadra e come Federazione. Abbiamo meritato la vittoria. Adesso dobbiamo voltare pagina per questo inizio di stagione molto duro“.