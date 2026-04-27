Flavio Cobolli: “Sensazioni positive, contro Medvedev dovrò giocare al livello di oggi”

Flavio Cobolli c’è anche con il sorriso: per la prima volta in carriera è agli ottavi di finale al Masters 1000 di Madrid dopo la netta vittoria per 6-3 6-2 sul paraguaiano Adolfo Daniel Vallejo. Prosimo obiettivo: Daniil Medvedev, il russo che, nonostante il rapporto non bello con il rosso, nella capitale spagnola vanta due quarti di finale.

Così Cobolli ai microfoni di Sky Sport: “Sensazioni molto positive, credo di aver giocato una buona partita soprattutto a livello di atteggiamento, dove avevo peccato un po’ al primo turno. Credo di aver giocato un buon tennis in entrambi in set contro un giocatore che aveva vinto due buone partite contro due giocatori molto forti. Sono contento. Ora c’è un altro ostacolo che voglio superare con la consapevolezza di star giocando un tennis che mi piace“.

Tra il piacere di giocare a Madrid e la sfida all’ex numero 1 del mondo: “Mi piace giocare su questi campi, le condizioni secondo me mi aiutano molto. Contro Medvedev dovrò fare una prestazione sul livello di oggi per provare a metterlo in difficoltà. Sicuramente sarà una partita diversa rispetto al cemento. Me lo auguro. Sono molto carico. Sicuramente dovrò un po’ recuperare le energie, è stata un’altra giornata molto lunga che per fortuna si è chiusa velocemente“.

Chiosa finale dedicata al calcio, visto che una squadra madrilena (ma non quella consueta) è in semifinale in Champions League: “Ho sempre avuto un debole per l’Atletico Madrid, spero che possa giocare una bellissima semifinale e spero di esserci per poterla andare a vedere“.