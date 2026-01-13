Fenerbahce-Novara oggi, Champions League volley femminile 2026: orario, tv, programma, streaming

Nel girone B di Champions League la giornata propone uno degli appuntamenti più significativi dell’intera fase a gironi: al Burhan Felek Voleybol Salonu di Istanbul va in scena Fenerbahçe Medicana–Igor Gorgonzola Novara, una sfida che può pesare in maniera determinante nella corsa verso i quarti di finale. Le due squadre si ritrovano a distanza di poco più di un mese dal confronto del Pala Igor, chiuso con un netto 3-0 per le turche, risultato che aveva messo in luce la profondità e la qualità di uno dei roster più completi del panorama europeo. Il Fenerbahçe arriva all’appuntamento da capolista imbattuta del girone, forte di tre vittorie senza concedere set contro Benfica, Novara e Budowlani Łódź. Un percorso europeo fin qui impeccabile, che si inserisce in una stagione di altissimo livello anche in Sultanlar Ligi, dove la formazione gialloblù staziona stabilmente nelle primissime posizioni alle spalle del VakifBank. Ritmo elevato, grande fisicità e qualità diffusa in ogni fondamentale, unite al fattore campo di Istanbul, rendono il Fenerbahçe una delle avversarie più difficili da affrontare in questa fase della competizione.

Dall’altra parte, Novara si presenta con la consapevolezza di giocarsi una fetta importante del proprio cammino europeo. Dopo la sconfitta dell’andata, le piemontesi hanno saputo reagire con carattere, centrando due successi esterni pesantissimi a Łódź e Lisbona, risultati che le tengono pienamente in corsa per la qualificazione. Il momento generale resta positivo, nonostante qualche passaggio a vuoto in campionato, con la squadra stabilmente nelle zone alte della Serie A1 e reduce da una serie di vittorie che ne certificano solidità e profondità di organico. La trasferta di Istanbul rappresenta però un banco di prova di livello superiore. Per Novara sarà fondamentale reggere l’urto iniziale, limitare l’efficacia del servizio avversario e trovare continuità nelle fasi di cambio palla, ambito nel quale il Fenerbahçe costruisce spesso i propri break decisivi. Allo stesso tempo, servirà massima concretezza nelle occasioni create, alzando il livello dell’attacco e la precisione nei momenti chiave del match.

Il club turco è guidato in panchina da Marcello Abbondanza, tecnico italiano profondo conoscitore del volley internazionale. In regia il punto di riferimento è Alessia Orro, campionessa olimpica e mondiale, arrivata in estate ma alle prese con un problema fisico che potrebbe costringerla al forfait. In caso di assenza, spazio alla turca Areiya Karasoy, con la giovane Beril Coban pronta a completare il reparto. In posto due c’è la stella assoluta del volley turco, Melissa Vargas, all’ottava stagione con la maglia del Fenerbahçe, affiancata dalla statunitense Yaasmeen Bedart-Ghani. In banda spiccano Anna Fedorovtseva, specialista del servizio, e una Hande Baladin attualmente out per infortunio, con Bojana Milenkovic e la giovane Liza Safronova candidate a trovare spazio. Al centro il mix di esperienza e qualità è garantito da Agnieszka Korneluk e dalla bandiera del club Eda Erdem, mentre il reparto difensivo è guidato dal “ministro della difesa” Gizem Örge.

Il fischio d’inizio è in programma al Burhan Felek Voleybol Salonu di Istanbul alle ore 17.00 di martedì 13 gennaio. La partita sarà trasmessa in diretta sulla piattaforma a pagamento Sky sul canale Sky Sport Arena (204), mentre è prevista la diretta streaming su Dazn (visibile saltuariamente anche sul canale 214 di Sky), su Now Tv e su Eurovolley tv. OA Sport vi fornirà la diretta Live testuale, con aggiornamenti costanti sul match tra Fenerbahçe Medicana e Igor Gorgonzola Novara.

CALENDARIO CHAMPIONS LEAGUE VOLLEY FEMMINILE OGGI

Martedì 13 gennaio – Burhan Felek Voleybol Salonu di Istanbul – Girone B (quarta giornata)

Ore 17.00 Sport Fenerbahçe Medicana e Igor Gorgonzola Novara. Diretta Tv su Sky Sport Arena (204 della piattaforma Sky)

