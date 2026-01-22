Nuovo appuntamento del giovedì con Sprint Zone, il format dedicato all’atletica leggera e ai suoi protagonisti. Ospite della puntata è Federico Celebrin, uno dei giovani talenti più interessanti del salto in alto italiano. ‍♂️✨

Il 2025 ha segnato per il 21enne veneziano l’anno della consacrazione nel panorama nazionale: il personale di 2,23 metri, centrato con il terzo posto ai Campionati Italiani Assoluti indoor di Ancona, ha certificato la sua crescita, confermata dal sesto posto nella finale degli Europei Under 23 di Bergen. Risultati che gli hanno aperto le porte dell’arruolamento nel Gruppo Sportivo Carabinieri, trasformandolo in atleta professionista a tutti gli effetti.

Federico Celebrin si inserisce in un movimento azzurro del salto in alto mai così competitivo, ricco di qualità ed esperienza. L’obiettivo ora è affrontare al meglio l’imminente nuova stagione agonistica, cercando di alzare ulteriormente l’asticella e inseguire il sogno della convocazione agli Europei di Birmingham, dove l’Italia punta a presentarsi con una squadra di alto livello, guidata dal capitano Gianmarco Tamberi, già qualificato come campione uscente.

Un’intervista che racconta ambizioni, percorso di crescita e prospettive future, con lo sguardo già rivolto ai grandi appuntamenti internazionali.

️ Conduce: Ferdinando Savarese

