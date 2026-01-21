F1, l’Audi presenta la nuova monoposto del Mondiale 2026 a Berlino

Un punto di discontinuità chiaro rispetto al passato. L’Audi ha presentato ieri le forme e i colori della nuova monoposto che sancirà l’inizio di una nuova avventura nel Mondiale 2026 di F1. Una stagione importante, caratterizzata dalla rivoluzione tecnica, che tanta curiosità sta alimentando tra gli appassionati.

La Case dei quattro anelli, acquisito quel che era il progetto della Sauber, non ha voluto alcun richiamo rispetto al passato. E così, la presentazione della monoposto tenutasi a Berlino è stato un segnale molto chiaro di discontinuità.

La nuova R26 conferma la livrea già mostrata a novembre 2025. L’argento domina la parte anteriore e centrale della vettura, mentre dal cofano motore verso il posteriore emergono il rosso fluo e il nero. Il rosso caratterizza anche la zona delle pance e l’airbox, mentre il nero è protagonista su entrambe le ali e sui deviatori di flusso dietro le ruote anteriori.

Sul fronte tecnico, la macchina adotta una soluzione push-rod sia per le sospensioni anteriori sia per quelle posteriori, una scelta che, eccezion fatta per Cadillac, dovrebbe rappresentare lo standard strutturale della stagione per tutti i team. Una configurazione già vista nei primi chilometri percorsi in pista, che conferma un’impostazione convenzionale ma solida per l’anno d’esordio, in cui il target sarà trovare la miglior correlazione possibile tra i dati al simulatore e il tracciato.

Audi, come è noto, ha confermato la coppia già vista in Sauber nel 2025, composta dal tedesco Nico Hülkenberg e dal talento brasiliano Gabriel Bortoleto. Un pilota solido come il teutonico e un estroso come il sudamericano che potrebbero portare a un’ottima sintesi. Il tutto coordinato da Mattia Binotto, figura centrale del progetto.